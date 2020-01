Chivas busca cerrar un refuerzo más

Hasta este lunes, el Rebaño había sumado 8 caras nuevas para el Clausura 2020, sin embargo, tras lo acontecido con Víctor Guzmán, Chivas se quedó sin uno de los refuerzos estelares y a la vez, ahorró alrededor de 12 millones de dólares.

La última oportunidad para fichar será hasta el 31 de enero, por lo que Chivas podría sumar a sus filas una última sorpresa que cuente con los requisitos necesarios. En nuestra Liga MX, los rojiblancos pueden adquirir a cualquier jugador que no haya disputado minutos hasta la fecha 4, mientras que del extranjero, no hay impedimentos.

Las opciones del Rebaño:

RODOLFO PIZARRO. El 20 de Rayados ya sabe lo que es vestir los colores del Rebaño, donde levantó tres títulos. En 2018 fue transferido a Monterrey tras los problemas económicos que atormentaban a los tapatíos. Para tenerlo de vuelta, Chivas debería desembolsar alrededor de 20 millones de dólares. Valor Transfermarkt: 11.13 MDD

CHARLY RODRÍGUEZ. El contención de Rayados ha llamado la atención de propios y extraños desde su debut, mostrando un talento que le ha valido convertirse en uno de los jugadores con mayor proyección de nuestro país. Sin embargo, será complicado negociar por él, ya que todo apunta a que su mejor destino sería en Europa. Valor Transfermarkt: 8.35 MDD

JONATHAN GONZÁLEZ. El canterano de Rayados se ha visto con una gran falta de minutos desde el ascenso de "Charly" Rodríguez. Su talento no es de dudarse, sin embargo, tras la falta de oportunidades y con una posición ya bien copada por extranjeros y su compatriota, no sería descabellado que Chivas obtuviera una respuesta positiva. Valor Transfermarkt: 3.89 MDD

"TECATITO" CORONA. Con una larga trayectoria en Europa, Corona se ha quedado estancado en el Porto de Portugal, incluso ahora siendo utilizado como lateral, una posición a la que no estamos acostumbrados a verle. Si Chivas aspira a repatriarlo, debería negociar de forma ardua, pues los "Dragones" se encuentran en competencias europeas y con aspiraciones al título local, además de sellar uno de los fichajes más costosos en la historia del balompié mexicano. Valor Transfermarkt: 27.84 MDD

MARCO FABIÁN. El canterano del Guadalajara se quedó sin equipo al no ser adquirido por el Philadeplhia Union, su último equipo con el que vio acción, en la MLS. La ventaja con Fabián es su estado como jugador libre, por lo que el Rebaño no debería pagar una cuota de transferencia, sin embargo, todo parece indicar que la complicación principal es el salario que pide le mexicano. Valor Transfermarkt: 2 MDD

CARLOS SALCEDO. El defensa central, que fuera campeón de copa en Alemania con el Eintracht Frankfurt, no ha mostrado una buena versión desde su regreso al futbol en nuestro país, razón por la cual la afición de Tigres no se encuentra contenta, además de las actitudes extra cancha que ha tenido el zaguero, contando varios guiños al Rebaño, donde no ha negado su deseo por regresar al Guadalajara. Si bien en cuestión de defensas centrales Chivas se encuentra completo, hemos visto a Salcedo como lateral y contención, pudiendo ser otra opción para Luis Fernando Tena. Valor Transfermarkt: 8.35 MDD

El estratega del Guadalajara descartó pedir un jugador en específico, pero se encuentra abierto a un posible nuevo fichaje de la directiva. Veremos qué deciden Amaury Vergara y Ricardo Peláez, si dejar el plantel como está o aprovechar el ahorro de Guzmán para una nueva incorporación.