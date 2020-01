Nueva mesa directiva del Módulo XII de Madero encuentra anomalías

Ya se encuentran funcionando las nuevas oficinas del Módulo de Riego Nº XII. Este módulo atiende a 28 ejidos y un representante de la pequeña propiedad. De este módulo dependen 2 mil 072 usuarios y el riego de más de 4 mil hectáreas.

La nueva mesa directiva ha denunciado públicamente graves anomalías encontradas durante el proceso de entrega-recepción por las cuales se interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público contra la anterior administración ya que encontraron adeudos por casi 9 millones de pesos.

Fue en noviembre cuando la nueva administración que preside Juan Manuel Covarrubias Hernández recibió el reconocimiento por parte de las Oficinas Centrales de la Conagua a través de Cuencas Centrales del Norte, como presidente y secretario, respectivamente.

Joel de los Santos Nava, secretario del Consejo de Administración del Módulo de Riego número 12, mencionó que se tiene un adeudo de 7 millones de pesos correspondientes a los tres últimos periodos del ex presidente del citado módulo y también ex alcalde, Nicolás Muñiz, porque no pagaba los derechos de agua en bloque a Conagua mientras que también se tiene un adeudo de un millón 700 mil peso por uso de maquinaria.

"Nos afectan estos adeudos porque no tenemos derecho de usar la maquinaria para limpiar los canales que están muy mal por falta de mantenimiento razón por la cual hay afectaciones a usuarios de varios ejidos como en Virginia, Porvenir y Florida, entre otros, ahora para sacar adelante el Módulo se está integrando una demanda contra las pasadas administraciones del módulo", dijo De los Santos.

Los usuarios del Módulo de Riego número XII establecido en el ejido Porvenir, municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, eligieron a esta nueva administración, luego del proceso que enfrenta el presidente saliente del citado módulo, Nicolás Muñiz Dominguez, quién dirigió por tres periodos (9 años) la mesa directiva del citado módulo.

Explicaron que el siguiente paso es recuperar la maquinaria agrícola y pesada, la cual señalan que el presidente saliente la tiene en su poder desde el 2010.

Fue en la reunión del Comité Hidráulico en donde fue presentada la nueva administración del módulo que tiene nuevas oficinas ( ya no estarán en el interior del Cader) ubicadas en el local que se ubica al exterior de este edificio en el bulevar Madero sin número de la Colonia nuevo Linares del sur prácticamente a un lado del edificio del Cader Madero dónde atienden en horario de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde de lunes a viernes.

La Asociación de Usuarios de la XII zona de Aforador de Riego A.C. Módulo XII también informó que esta nueva administración aún no realiza operaciones de cobranza de los adeudos anteriores o de este ciclo agrícola 2020 pero que se tiene conocimiento de que personas que laboraron y ajenas la actual administración siguen cobrando los adeudos por lo que se hace la invitación a los usuarios pertenecientes a este módulo a no dejarse sorprender y denunciarlos.