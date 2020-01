Camila Sodi revela nuevo póster de Rubí; 'The Bitch is Back'

Camila Sodi sabe vender su producto telenovelero "Rubí", y como su personaje irreverente, dio a conocer en Instagram el póster del remake donde dice: "La perra ha vuelto", como aquella canción que hiciera famosa Elthon John.

En la historia que hiciera famosa Irán Eory y recientemente Bárbara Mori, Sodi trabajará de la mano con celebridades como José Ron y Rodrigo Guirao Díaz.

En la imagen, se puede ver a Sodi usando un vestido rojo y sentada en la frase "The Bitch is Back". Los seguidores de la actriz no dudaron en escribirle mensajes de cariño en los que aseguraron que "urge verla", así como que "será la mejor".

Camila mostrará a "Rubí" en un contexto más actual como parte de la "Fábrica de sueños" con la que Televisa relanzará sus clásicas telenovelas, pero en formato de serie a mediados del 2020; por lo pronto, este producto será visto en Estados Unidos a partir del 21 de enero.

Camila está consciente de que su actuación será comparada con las actrices que interpretaron el personaje antes que ella; sin embargo, asegura estar lista para superar el reto protagónico que le encomendó Televisa desde hace un año.

"Estoy bien emocionada, Rubí empezó como un cómic y luego lo hizo Irán Eory, luego Bárbara Mori y ahora me toca a mí. ¿Qué es distinto? Que cada persona es diferente, de entrada será más actual e irreverente", escribió la actriz en su cuenta.

La nueva versión de "Rubí", que durante la década de los 60 escribió Yolanda Vargas Dulché, contará con 25 episodios y se centra en la vida de una mujer de bajos recursos que recurre a su belleza y la traición para conseguir lujos y evita entregar su amor a cualquiera.