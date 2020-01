'Me gustaría dejar el país', tema en última publicación del príncipe Harry

El príncipe Harry apareció hoy en público en lo que podría una de sus últimas actividades dentro de sus deberes dentro de la Corona británica, y difundió un video que incluye una canción que destaca la línea "me gustaría dejar el país".

El duque de Sussex fue anfitrión del sorteo de la Liga Mundial de Rugby 2021, varonil, femenil y en silla de ruedas, que se celebró en uno de los salones del Palacio de Buckingham mientras hubo en uno de los jardines se celebraba un juego, reseñó la BBC.

Fue la primera aparición del príncipe desde que el pasado miércoles 8 junto con su esposa Meghan anunciaron su propósito de "dar un paso atrás" como miembros de la familia real y también para buscar su independencia económica, determinación que fue rápidamente llamada como el "Megxit".

El pasado lunes la reina Isabel II anunció que respetará los deseos de su nieto y esposa, los cuales "entiende y respeta".

El video, un "detrás de cámaras" de 38 segundo de duración, inicia con un Harry sonriente que voltea a ver a la cámara antes del entrar al salón donde se realizaría el sorteo, y sigue con escenas del príncipe con los organizadores y los jugadores que compitieron en uno de los jardines reales.

Para la musicalización fue empleada "This is The One", de la banda inglesa de rock Stone Roses, que en su letra incluye la línea "I'd like to leave the country".

La inclusión de esa línea pudo ser una pista de los frenéticos arreglos que hace el príncipe para dividir su tiempo entre Reino Unido y América del Norte, aventuró el diario The Sun.

Harry al parecer seguirá en Reino Unido para una serie de reuniones mientras su esposa Meghan y su hijo Archie se encuentran en Canadá, recordó el reporte de la BBC.