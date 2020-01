Conductora se burla del 'labio leporino' de Joaquin Phoenix y genera indignación

Durante la transmisión Williams hablaba del actor y su "mirada penetrante" cuando levantó su labio hablando de la cicatriz de Phoenix y que es visible "cuando se rasura el bigote".

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams



I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4