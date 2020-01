José Luis Roma duda aceptar ser padrino del bebé de Sherlyn

El cantante José Luis Roma, integrante del dúo pop Río Roma, negó alguna posibilidad de que él pueda ser el padrino del hijo de espera la actriz Sherlyn, su exnovia.

“No sé, no creo que pase. Me han invitado varias veces a ser padrino y muchas veces he dicho que no porque tienes que tener un compromiso muy real, no es cualquier cosa ser padrino”, dijo el cantante al ser interceptado por medios de comunicación minutos antes de abordar un avión.

Asimismo, salió en defensa de Sherlyn, quien hace poco anunció que será madre soltera.

“Es una decisión súper valiente, yo se la aplaudo y veo que se la está pasando bastante bien”, señaló.

Respecto a los cuestionamientos sobre quién es el padre del bebé, a pesar de que la actriz aseguró que su embarazo es producto de un donante de esperma, proceso que se realizó en una clínica de Nueva York, el también compositor lamentó que los medios de comunicación pongan en tela de juicio las palabras de Sherlyn.

“No, no sean intrigosos. Yo creo que poner en tela de juicio las palabras de una mujer es violencia. Yo creo que todos tenemos que cuidar la reputación de las mujeres ante todo y no me parece bien que la estén juzgando lo que dice ella”, comentó.

A pesar de que su romance terminó en los primeros meses de 2019, José Luis aseguró que la noticia también lo tomó por sorpresa y afirmó sentirse emocionado pues sabía que era el deseo de la actriz de 34 años.

“Feliz, porque yo creo que es una etapa demasiado bonita, una de las etapas más hermosas como mujer es tener un bebé, así que deseándole lo mejor. Yo sabía que ella tenía muchísimas ganas desde hace muchísimos años, así que felices”, reveló.