Revela estudio que tener sexo con frecuencia retrasa la menopausia

Las mujeres que participan en actividades sexuales semanalmente o mensualmente tienen un menor riesgo de ingresar a la menopausia tempranamente en comparación con las que no las realizan en esa periodicidad, de acuerdo con un estudio de la University Collage de Londres.

La investigación, explicaron los científicos, fue realizada con ayuda de dos mil 936 mujeres con una edad media de 45 años, a quienes durante 10 años se les pidió que respondieran varias preguntas relacionadas a la frecuencia en que practicaban alguna actividad sexual.

Al modelar la relación entre la frecuencia sexual y la edad de la menopausia natural, las mujeres que tuvieron relaciones sexuales semanalmente tuvieron una razón de riesgo de 0.72 de dicha enfermedad, en tanto que las mujeres que tuvieron relaciones sexuales mensualmente tuvieron una razón de riesgo de 0.81.

Esto proporcionó una probabilidad de que las mujeres que tenían relaciones sexuales semanalmente tenían un 28 por ciento menos probabilidades de experimentar la menopausia en comparación con aquellas que tenían relaciones menos de una vez al mes, comentaron los investigadores.

El estudio también probó si vivir con una pareja masculina afectó la menopausia como indicador para evaluar si la exposición a feromonas masculinas retrasó la menopausia. Los investigadores no encontraron correlación, independientemente de si el hombre estaba presente en el hogar o no.

"Los hallazgos de nuestro estudio sugieren que si una mujer no está teniendo relaciones sexuales y no hay posibilidad de embarazo, entonces el cuerpo elige no invertir en la ovulación, ya que sería inútil”, comentó la autora del estudio.