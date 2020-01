No habrá más refuerzos para Santos en el Clausura 2020

Los Guerreros ya no contarán con más incorporaciones en el Clausura 2020. El mismo presidente de Santos Laguna, Dante Elizalde, confirmó anoche que encararán lo que resta de la campaña, con el mismo plantel.

"En el análisis deportivo, estábamos nosotros a la espera, como les comenté la última vez que estuvimos reunidos. Esta posibilidad ya se agotó, nos quedamos con el plantel que estamos y buscaremos con estas renovaciones (Brian Lozano, Ulises Rivas y Jonathan Orozco), refrendar lo que se hizo bien y buscar seguir avanzando" señaló el mandamás.

Agregó que en el proceso que se ha seguido en la institución santista, es fincar sus bases en la estructura y en el capital humano, ya que es fundamental tener esta secuencia en el proyecto, en lo que se hizo bien el torneo pasado.

"Nosotros seguimos poniendo la vara ahí, la intención es lograr lo que se hizo el torneo anterior y no habría porque no conseguirlo, el equipo trabaja muy intensamente, es muy profesional, tiene una herida deportiva y estoy seguro de que lo vamos a conseguir", dijo en cuanto a lograr la liguilla y buscar el título.

"Santos Laguna es un equipo, una institución que pugna por el proceso, el resultado viene por añadidura, estamos muy contentos y seguros que Guillermo y su equipo de trabajo, van hacer un gran trabajo este torneo".

Por otro lado, habló acerca del VAR y aceptó que es complicado, porque es un tema que ya padecieron el torneo anterior, donde tuvieron decisiones complicadas y polémicas, que se vuelven a presentar y que les deja muy mal sabor de boca, porque comprometen el resultado.

2 JUGADORES llegaron a Santos para este torneo, Josecarlos Van Rankin y Alan Cervantes.

Se le cuestionó acerca de si habló con Arturo Brizio Cárter, responsable del arbitraje mexicano, a lo que respondió: "lo hice ya, tuvimos las conversaciones que siempre tenemos, la realidad es que existe una apertura total y una voluntad de mejorar. No olvidemos que el VAR, es una herramienta nueva que se está perfeccionando, lógicamente pretendemos uniformidad y que se aplique el reglamento por igual y en las mismas circunstancias para todos".

Destacó que el videoarbitraje es una herramienta que se estableció, no solo con el apoyo del club, sino de todos los asociados a la liga.

"Creemos que es adecuada y que aporta justicia deportiva. Si bien hay errores muy puntuales y que cuestan caros, al final del ejercicio termina siendo un tema de justicia deportiva que es lo que debe imperar y lo que buscamos".

Reconoció que lo acontecido en la fecha uno en Tijuana ante Xolos, fue frustrante, pero tienen qué mostrar confianza en lo que se viene haciendo, porque es un sistema que se está perfeccionando.

"Creo que en otros países la crisis es más profunda como en Inglaterra. Es una crisis mundial y entiendo que las autoridades de FIFA y los que se encargan de esta parte reglamentaria, ya han tomado nota y seguramente estaremos avanzando, para que se aplique mayor justicia deportiva".

Aunque le compete a otros equipos, también se le interrogó para que diera un punto de vista de lo que sucede con el jugador Víctor "Pocho" Guzmán.

"Es un tema complicado que desconozco. La realidad es que no estoy enterado, porque es un tema que se ha tratado como se debe de tratar, entiendo, con mucha discreción porque está de por medio la integridad de una persona y su familia".

Dejó en claro que le gustaría esperar, para poder emitir un juicio porque al día de hoy no sabe si estos resultados se confirman.

"Desconozco cuáles son los tiempos, no hemos estado afortunadamente involucrados en un tema de dopaje y no sé cuánto se tarde esta clínica de Cuba que está certificada por WADA para dar los resultados. No te podría decir entonces si es mucho o poco tiempo, pero sí estamos atentos y lo que debemos de hacer es tomar nota y evitar que estas situaciones se presenten".

De lo que sí comentó, es acerca de lo que pasa en Santos Laguna, dónde cuentan con una formación que no solo se enfoca en lo relacionado a la cancha, a lo táctico o a lo deportivo, sino que buscan tener una formación integral armónica.

"Antes que jugadores, nosotros queremos tener personas de bien, tenemos de la mano de la gente de fuerzas básicas, desde que llegan aquí a los 13 años se tienen campañas muy fuertes, para evitar este tipo de situaciones.

Reiteró que deben esperar el veredicto, ya que a final de cuentas, donde cada quien es libre de manifestar su apoyo o no hacerlo al futbolista "yo si preferiría esperar a ver cual es el resultado, por que de eso depende la postura que mucha de la gente, o los involucrados que van a tomar".