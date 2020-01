Se integran al Salón de la Fama

Los difuntos Whitney Houston y The Notorious B.I.G. encabezan la lista de artistas que serán incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll, junto con Depeche Mode, los Doobie Brothers, Nine Inch Nails y T-Rex.

Houston, entrenada para el góspel y cuya potente voz transformó en un megaéxito la canción de Dolly Parton, I Will Always Love You, está entre los cuatro artistas elegidos el primer año que son postulados. Los otros son los Doobie Brothers, Biggie y T-Rex.

La ceremonia de incorporación anual será el 2 de mayo en el Public Auditorium en Cleveland, la ciudad donde se encuentra el museo del rock. El espectáculo se transmitirá por primera vez en vivo, por el canal de cable HBO.

Houston, fallecida en 2012 tras años de abuso de drogas, tuvo un éxito instantáneo tras firmar su contrato discográfico a los 19 años. Su álbum debut de 1985 incluyó tres No. 1: Saving All My Love for You, How Will I Know y The Greatest Love of All. Tuvo siete sencillos consecutivos en la cima de las listas de popularidad, un hito para cualquier artista. Hija de la cantante góspel Cissy Houston y prima de Dionne Warwick, Houston creció en la industria de la música.

El imponente rapero nacido en Brooklyn Christopher Wallace asumió los nombres de The Notorious B.I.G. y Biggie Smalls y fue enormemente influyente cuando el rap se convirtió en el estilo dominante de la música en la década de 1990. Con éxitos como Juicy y Big Poppa, fue líder de la escuela de rap de la costa este estadounidense que rivalizó con artistas de la costa oeste.

En 1997, a los 24 años, fue asesinado a tiros desde un auto en Los Ángeles en un crimen que no se ha esclarecido. Con el álbum póstumo Life After Death, del que se desprendieron éxitos como Mo Money Mo Problems y Hypnotize, fue el primer artista que tuvo varios No. 1 tras su muerte.

Los boletos para la ceremonia de incorporación saldrán a la venta el 27 de febrero. Los artistas que actuarán en la gala se anunciarán más adelante.