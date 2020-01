Circulan unidades del Simas Torreón con placas vencidas

Aunque las placas de circulación en Coahuila cambiaron desde 2019, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón sigue teniendo unidades vehiculares en circulación con láminas vencidas.

En un recorrido realizado por El Siglo de Torreón durante la mañana del miércoles, se pudieron ubicar a al menos dos camionetas con rótulos oficiales del sistema, las cuales circulaban con placas vencidas y en diversos puntos de la ciudad.

El primero de los vehículos era una camioneta tipo pick-up, con número económico 441. Además de las placas vencidas contaba con faros traseros dañados, lo que también supone una multa de acuerdo al reglamento de Tránsito y Movilidad Urbana.

El segundo de los vehículos era también una camioneta tipo pick-up, la cual no contaba con número económico visible, aunque tenía rótulos del propio sistema. Circulaba cerca de las 10:20 horas por la avenida Allende y Xochimilco.

Trabajadores del propio Simas Torreón, bajo resguardo de su identidad, afirmaron que se trata de una situación regular. Denunciaron que una gran cantidad de los vehículos cuenta con fallas mecánicas que impiden la pronta y correcta atención de los reportes.

"Están mal, no se les cambia el aceite, sueltan mucho humo, otras están chocadas y no las han arreglado, no es ningún secreto. Todos aquí sabemos que están muy mal y pues nos preocupa, porque hay compañeros que a veces van en las cajas y andan en el peligro, ya lo de las placas digamos que es lo de menos, pero sí, muchos andan así con las 'viejitas' y pues está mal", señaló uno de los trabajadores durante el miércoles en la mañana.

Incumplen