Entre reclamos, regresa cobro de licencias de funcionamiento

En medio de reclamos de la oposición en el cabildo, se reinició esta semana el cobro de las licencias de funcionamiento en el Municipio de Torreón.

Las autoridades señalaron que los cobros pudieron hacerse efectivos desde el martes pasado por la tarde luego de que el Periódico Oficial del Estado de Coahuila hiciera la "corrección" necesaria en la Ley de Ingresos para este 2020.

Se indicó que quedaron definidas para ese concepto segmentaciones diversas para las licencias, esto de acuerdo a si son negocios de bajo, mediano o alto riesgo.

Sin embargo, la fracción del PRI en el cabildo reclamó que la medida corresponde a un "abuso" en contra de la ciudadanía.

"Es injusto, es una mala intención de parte de este Gobierno el cobrar un trámite general como si fuera un servicio, la gente que paga más no recibe un beneficio proporcional, en este caso no aplica, no estamos hablando del Simas, por ejemplo... Lo peor de todo es que lo que se está publicando desde el 10 de enero pasado es menor a la propuesta que hicieron originalmente. Si por el Ayuntamiento fuera, pues tendríamos aumentos aún más altos", reclamó la síndica de vigilancia, Dulce Pereda.

Aunque se encuentran las tarifas en Unidad de Medida y Actualización (UMA), los costos de expedición de licencias de funcionamiento quedaron en 422 y hasta los 2 mil 957 pesos, dependiendo del riesgo y número de empleados.

La renovación o refrendo anual del documento quedó entonces de los 337 a los 760 pesos, esto contra los 349 pesos que se pagaban de tarifa única hasta 2019.

"Es muy grave lo que está sucediendo. Vamos a ir con las cámaras a informarles de esto, porque realmente no se vale", señaló el regidor Antonio Gutiérrez Jardón.

Por su parte, el regidor de Morena, Ignacio Corona, insistió durante el miércoles: "no es un error, no entiendo la insistencia de la tesorería, al contrario, es un abuso".