Marioneta se estrena este fin de semana

Casi 600 veces, dice el director Álvaro Curiel, fueron las que estuvo a punto de renunciar a hacer Marioneta, película que retrata a dos actores, uno cubano que viene a probar suerte a la CDMX y a otra que trabaja en el metro a cambio de cooperación voluntaria. Cuando ambos se encuentran en el Metro de la CDMX sus vidas dan un gran giro.

Protagonizada por Juan Manuel Bernal, Fátima Molina, Patricia Reyes Spíndola y Damayanti Quintanar, Marioneta llegará por fin a los cines a partir de este viernes, y parte del elenco de reunió el martes por la noche en un cine de Plaza Carso para realizar una función especial con invitados entre los que destacaron Sebastián Rulli, con quien Curiel hizo El Dragón (Netflix).

"Son sentimientos encontrados porque es muy ingrato el trabajo a veces, demasiados años para llevar una historia por una necedad que uno tiene de que llegue a la pantalla.

No es fácil financiar este tipo de películas que no son la típica comedia romántica, el entorno es complicado y al final cuando la gente la vea se va a sorprender de que por qué no se filmaba, pero hubo muchas negativas", dijo el director. Curiel también recalcó la importancia de que México no sólo sea conocido por su cine de comedia, género que ha sido de los más exitosos en pantalla.

"Lo importante es que el cine mexicano no sea de un género, que la gente diga 'voy a ver un drama mexicano', aunque también hay grandes comedias", comentó, y adelantó que (como muestra de que no está peleado con este género) en verano comenzará a grabar una comedia llamada Tú eres mi problema, y ya en unos días otra serie para Netflix de la que prefirió no dar detalles aún.

Marioneta llegará a 120 salas de Cinemex y Cinépolis y posteriormente se irá moviendo a otros cines.

También llegará a plataformas como Netflix, agregó el director.

La cinta estará en cines desde este viernes 17 de enero.