Se disputa la eliminatoria municipal de halterofilia

on la intención de conformar el selectivo municipal en la disciplina del levantamiento de pesas, hoy se llevará a cabo la primera eliminatoria rumbo a la edición 2020 de los Juegos Nacionales, anteriormente conocidos como "Olimpiada Nacional".

Alrededor de doce deportistas procedentes de diferentes gimnasios de la región, participarán en esta eliminatoria municipal, que tendrá como sede, las instalaciones del centro cultural y deportivo La Jabonera, al poniente de la ciudad.

Para esta disciplina de halterofilia, se sigue el mismo proceso que en el resto de los deportes, es decir, realizando una eliminatoria municipal, que es la que se disputará hoy, para después seguir con la etapa estatal, que se llevará a cabo en la ciudad de Saltillo, durante los días 31 de enero y 1 de febrero, continuando con la eliminatoria regional y es ahí donde podrán ganarse su boleto a los Juegos Nacionales.

Para esta mañana, participarán los atletas correspondientes a las categorías Sub 15, Sub 20 y Sub 23, entre quienes saldrán los integrantes de la selección Laguna que afrontará la eliminatoria estatal, en la que se medirán a deportistas de Monclova, Piedras Negras, Saltillo y el resto de los municipios y regiones de Coahuila. Algunos de los deportistas que tomarán parte en esta eliminatoria municipal, son: Carlos Sebastián Tena, Humberto Enrique Tijerina, Michelle Alexandra Tijerina, Alma Julia Ayala, Astrid Azzeneth Campos, entre otros más.

Esta eliminatoria cuenta con el aval del Instituto Municipal del Deporte de Torreón.