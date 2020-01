Carlos Sainz gana etapa y está cerca de ganar el Rally Dakar

Carlos Sainz amplió su liderato en el Rally Dakar a más de 18 minutos luego que sus dos principales rivales se perdieron durante una etapa en la que Fernando Alonso, el excampeón de la Fórmula Uno, pudo continuar pese a que su Toyota se volcó al pasar por una duna.

El español Sainz amaneció con una ventaja de 24 segundos y acabó llevándose su cuarta victoria de etapa de este Dakar. La distancia fue acortada por fuertes vientos.

Tanto el segundo Nasser Al-Attiyah como el tercero Stephane Peterhansel se rezagaron considerablemente cuando se complicaron para encontrar un puesto de control.

Cuando restan dos etapas para finalizar la carrera, Sainz lidera con 18:10 al catarí que defiende el título y de 18:26 sobre el francés.

"No anticipaba tener una diferencia tan grande, pero cada día cambia de un lado para otro, así que tendremos que estar bien enfocado. Me puedo perder. Lo que le pasó a los otros me puede pasar a mí".

Alonso marcha en un distante 55to lugar, más de una hora detrás de los líderes. Su auto se volcó al borde de una duna, dando dos vueltas, y terminó con el parabrisas daño.

"El Dakar te demuestra cada día que es una carrera dura", dijo Alonso. "Pero no nos rendimos. Tampoco hemos venido aquí a pasear. Salimos a la carrera a intentar hacer buenos tiempos y a intentar ganar etapas. Es lo que nos gusta hacer".

El estadounidense Ricky Brabec siguió aumentando su ventaja en motos, ahora de 25 minutos tras quedar segundo en la etapa. Su compañero de equipo, el español Joan Barreda, se apuntó su primera victoria de etapa.