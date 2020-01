Tainy busca ayudar a su querido Puerto Rico

Tras el reciente terremoto ocurrido la semana pasada en Puerto Rico, el cantante y productor musical Tainy se muestra comprometido con su pueblo, por lo que aseguró que busca mecanismos para ayudar desde su trinchera.

En entrevista, el intérprete comentó que está dispuesto a contribuir en estos momentos tan difíciles por los que atraviesa la llamada "Isla del Encanto", tras los recientes desastres naturales, “sé que hay mucha gente que la está pasando mal”.

“Desde mi trinchera haré lo propio, siempre he creído que la música es un elemento sanador, así que si puedo contribuir para que por unos instantes estén bien, lo haré”, dijo Tainy, quien se encuentra de visita en la Ciudad de México, junto con los talentos de música urbana Dalex y Álvaro Díaz.

Los músicos también hicieron hincapié en lo difícil que es este momento para la isla; sin embargo, confían en que saldrán adelante, pues son un pueblo unido, por lo que Álvaro señaló que él alista un concierto que ayudará a recaudar fondos que servirán para llevar víveres.

A su regreso a Puerto Rico dará pie a esta iniciativa, mientras tanto junto a Tainy trabaja en el sencillo Mera, que desde su punto de vista es un reconocimiento a la belleza femenina no solo de su querido Puerto Rico, sino del mundo.

“Hablamos de la sensación que te produce ver a una mujer guapa”, dijo Díaz, al señalar que Mera forma parte del nuevo EP de Tainy, titulado The kids that grew up on reggaetón: neon tapes, que será lanzado el próximo 17 de enero.