Rosy Ocampo invita al televidente a 'Vencer el miedo'

Temas como la violencia de género y el embarazo en adolescentes, entre otros, serán abordados en Vencer el miedo, telenovela producida por Rosy Ocampo que inicia transmisiones el próximo 20 de enero.

“Se trata de una familia que se puede encontrar en cualquier cuadra de México, se llaman los Durán, Arcelia Ramírez es ´Inés´, Alberto Estrella es ´Vicente´, llevan casados ya muchos años, él es machista pero no porque sea villano sino porque así creció, cree que tiene la verdad”, explicó la productora.

Es a través de esta pareja y de sus hijas interpretadas por Paulina Goto (Marcela) y Jade Fraser (Cristina) que se expondrán problemáticas como el machismo, el hostigamiento, abuso sexual y el narcomenudeo.

“Cada uno de estos personajes va a tener que vencer sus miedos, ´Inés´ es sumisa, atiende y obedece al marido, tiene dos hijas, una es ´Cristina´, ella no quiere mayor problema en la casa y lo que hace es no rebelarse, tiene un gran talento para la natación y va a tener que hablar del hostigamiento y la violación que sufre, lo que tenemos que mostrar es que no te debes quedar callada”, añadió.

Mientras que la otra hija, "Marcela", es la desobediente, ella será quien rompa las reglas impuestas por "Vicente" en casa. Otro personaje será "Lorenzo", un viudo joven que volverá a tener una pareja y deberá orientar a su hija preadolescente ante su despertar sexual.

Acerca de cómo llegó a ella este proyecto y de lo que pasó en los cuatro años que transcurrieron desde que tuvo la propuesta de producir esta trama que constará de 47 episodios, Rosy Ocampo relató:

“Es una coproducción entre Televisa y Population Media Center (PMC), ONG enfocada a realizar proyectos de entretenimiento con sentido social”, y explicó que, sin saber, ya conocía uno de los productos de dicha organización.

“Cuando me tocó producir ´La doble vida de Estela Carrillo´ hicimos una serie de estudios en Los Ángeles, en Nueva York y en todos lados, cuando preguntábamos qué es lo que estaba viendo más la población hispana, nos decían que ´East Los High´, una serie que narra las aventuras de chicos de una high school”, comentó la productora.

Dicha ONG, dijo, la buscó en su oficina para trabajar en conjunto: “Me dicen que vienen porque quieren hacer una coproducción con Televisa, me explican que se dedican a hacer entretenimiento con causa social y ahí es donde me entero que acababan de terminar ese proyecto que se llama ´East Los High´”.

Vencer el miedo fue grabada en locaciones de la alcaldía Magdalena Contreras, tendrá una duración de dos meses (nueve semanas) con una fórmula en la que el entretenimiento debe también llevar un mensaje motivacional e inspirador, ejes sobre los que se recarga el trabajo de PMC que a su vez está basado en producciones de la misma televisora de San Ángel y que se han visto lo mismo en Guatemala que en Estados Unidos o en África

“Me dicen que ellos se basan en una metodología que surge en Televisa en las producciones de Miguel Sabido, incluso en el sitio de PMC hay referencia clara de que toman ese modelo, sin embargo lo transforman, lo adaptan porque obviamente Miguel es mucho más didáctico”, comentó.

Rosy Ocampo se dijo satisfecha con los resultados obtenidos y de los 47 capítulos concluidos de esta teleserie que se grabó de julio a octubre de 2019 y que además incluye en su reparto a Danilo Carrera, Emmanuel Palomares, César Évora, Susana González y Marcelo Córdoba.