¿Quién es Mayes Rubeo, la mexicana nominada al Oscar?

La industria del cine aún sigue hablando de las nominaciones al premio más importante del gremio: Los Oscar. Sorpresas hubo muchas en el anuncio del lunes, desde la doble nominación de Scarlett Johansson hasta el triunfo de la plataforma de contenido vía streaming, Netflix con 24 candidaturas a la estatuilla.

Pero las nominaciones de la 92 edición de los Premios de la Academia vuelven a ser tema por el talento mexicano que se ha ido manifestando con mucho ímpetu y fuerza.

En ese sentido se ha mencionado la nominación de Rodrigo Prieto a "Mejor Fotografía" por su trabajo en "The Irishman"; sin embargo, Prieto no sería el único mexicano que se hacía un camino dentro de las anheladas candidaturas, pues Mayes C. Rubeo también aparece entre los candidatos por su participación en "Jojo Rabbit" a Mejor Diseño de Vestuario.

Mayes confiesa en entrevista para que "hicimos realmente milagros con los vestuarios usando mi propia colección de telas, favores especiales; fue muy sufrida la cosa en ese sentido, pero el proyecto era tan increíble y todos los días mis asistentes y yo decíamos: 'este equipo de trabajo es un ensueño'", menciona. Y así fue, la diseñadora ahora es parte de la producción de una de las nominaciones más esperadas de la velada de los Oscar: Mejor Película del Año por "Jojo Rabbit" del director Taika Waititi ("Thor: Ragnarok").

Rubeo nació en la Ciudad de México en 1962. Se mudó a la ciudad de Los Ángeles, California en los ochentas, en busca de nuevas oportunidades. En entrevista para la BBC, la diseñadora comentó que inició en Hollywood desde abajo "era último asistente del departamento de vestuario; pegaba botones y hacía cintas"Sin embargo su sueño siempre fue diseñar vestuarios para grandes producciones y lo logró.

Mayes también a participado en filmes como "Apocalypto" (2006); "Avatar" (2009); "Guerra Mundial Z" (2013); "Warcraft: El origen" (2013) y "Thor: Ragnarok" (2017).

Mayes no sólo es un referente del talento nacional dentro de la industria cinematográfica, sino también en el mercado tecnológico, donde es integrante The Costume Designers Guild of America, del Scenic Arts Guild así como de la Academy Motion Picture Arts and Sciences. Además de su nominación en los premios de la Academia, la mexicana fue nominada en los Costume Designers Guild Awards por Mejor Diseño de Vestuario en "Jojo Rabbit", los cuales se llevarán a cabo el 28 del presente mes en el Beverly Hilton Hotel.