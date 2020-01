Deben 1 millón de pesos de programa Irritila a Conafor

El 2019 fue seco, en términos de la aportación de las lluvias y en cuanto a recursos, para el programa Irritila, que opera en la actualidad únicamente con recurso privado, sin apoyo de los gobiernos municipales y estatales, pese a que el beneficio que plantean es para toda la Zona Metropolitana de La Laguna.

"No hay apoyos municipales ni estatales", dijo Roberto Muñoz del Río, presidente del consejo de cuenca Nazas-Aguanaval. Dijo que cada año se han hecho convenios con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de fondos concurrentes, para la operación de este programa, al inicio por dos millones de pesos al año pero bajó a millón y medio, que es lo necesario para que funcione, sin embargo, adeudan un millón de pesos del año pasado. Consideró que este convenio es importante porque la Comisión duplica el recurso.

Explicó que se requieren de un millón y medio de pesos anuales para la operatividad del mismo, que busca sanear la cuenca alta del río Nazas con acciones de remediación, a fin de que se genere más agua para la zona baja, donde se encuentra la Comarca Lagunera.

"Pedimos una prórroga a la Conafor para pagar en enero y febrero lo que tenemos pendiente y estamos viendo con el sector agroindustrial también para que en estos meses nos puedan hacer algún donativo", comentó, "sabemos que se vino una situación de algunos apoyos que tenía ese sector y que se los quitaron, pero es importante seguir participando".

Recordó que el programa inició porque en la zona alta es donde se recarga el acuífero, por lo que las acciones que se lleven a cabo en aquella parte de la sierra son fundamentales porque repercuten completamente en la cuenca baja, por lo que llamó a la ciudadanía a participar mediante la aportación voluntaria en sus sistemas operadores de agua.

Señaló que en Gómez Palacio y Lerdo hubo cambio de administración y no se han reunido con los nuevos alcaldes para solicitarles el apoyo para el cobro de una cuota voluntaria mediante los organismos que manejan el servicio de agua potable, además de que se ha pedido, en el caso de Torreón, que se apoye con un redondeo, mismo que fue autorizado en comisiones pero no ha podido ser implementado en el Simas porque el sistema no lo permite y se requiere hacer algunas adecuaciones.

Muñoz del Río admitió que el tema del agua ha adquirido gran importancia en los últimos meses y se plantea el tema de la potabilizadora con el acueducto de la presa, sin embargo, indicó que también se requiere atender el acuífero desde la cuenca alta.