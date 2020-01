Cufré amenaza con suspender juegos de Atlas si convocan a sus jugadores al 'Tri'

Leandro Cufré habló este día en conferencia de prensa y lanzó un contundente mensaje a la Dirección de Selecciones Nacionales.

El estratega de los Rojinegros del Atlas criticó la logística del Tricolor Preolímpico y se negó a prestar más de cuatro jugadores porque no se trata de una Fecha FIFA.

"Si nos piden más de cuatro (jugadores) vamos a suspender nuestra jornada. No puedo trabajar en la semana tranquilo. El Preolímpico no es de FIFA y no tenemos la obligación", declaró el argentino.

También instó a la federación a poner mucha atención de no convocar más de esa cantidad a la selección nacional, pues los futbolistas forman parte del primer equipo: "No importa que vayan a sub-17 o sub-20, están entrenando en Primera División y nos limita el hecho de que vayan a la selección".