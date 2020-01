¿Por qué llegó un extra en algunos recibos de nómina?

¿Notaste un extra en tu recibo de nómina de la primera quincena de enero del 2020? Algunos asalariados se vieron beneficiados con un saldo a favor del impuesto sobre la renta (ISR) como efecto de la actualización de las tarifas para calcular el gravamen que les retiene la empresa para pagarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Este beneficio surgió a raíz de la reforma fiscal de 2014 que aprobó el Congreso de la Unión para proteger de la inflación el salario de los mexicanos. Se aplicó por primera vez en 2017 reflejándose en la primera quincena de enero de 2018.

La Ley del ISR establece que cuando la inflación rebase el 10% de forma acumulada, desde la última revisión de las tablas que sirven para calcular el impuesto retenido a los trabajadores, se deben actualizar las tarifas, lo que no ocurría desde 2013. Esto aplicó en 2017 porque la inflación fue de 6.77% y después para el siguiente año porque los precios al consumidor subieron en 2018 de 4.83%; en 2019 la inflación terminó en 2.8%. Con estos datos, la inflación acumulada en los últimos tres años es de 15.1%, es decir mayor al 10% que indica la ley y por lo tanto se activa el beneficio de saldo a favor del ISR.

Y esto fue lo que sucedió nuevamente, es decir que se respetó lo que dice la ley, y se volvió a aplicar a favor de los asalariados, puesto que la Ley del ISR para este año no se modificó, la actualización procede de la misma forma. Sin embargo, no todos salieron ganando, ya que se favorece a los que ganan menos, dependiendo del nivel de tasa o tarifa del ISR. Es decir: entre más ganes, pagas más impuesto sobre la renta. Otros con salarios más altos, quizá el ISR disminuye o queda igual, pero no tendrán un saldo a favor.

Por nivel de ingreso hay una tasa marginal del ISR que va desde el 1.9% a la máxima del 35% es progresiva con diversos escalones que son los que se actualizan para reconocer el impacto de la inflación. En 2018 se calculó un impacto positivo en los bolsillos de 62.4 millones de asalariados. Así es que revisa bien tu recibo de nómina para ver si tienes un saldo a favor del ISR y compara el impuesto retenido que pagaste en la primera quincena de 2019 para ver el cambio.