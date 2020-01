Menor cuya mochila señalaron los perros antidrogas está con sus padres: Pronnif

La niña cuya mochila dio un resultado positivo al olor a droga durante el último Operativo Mochila se encuentra actualmente con su familia y recibirán apoyo psicológico.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) informó que la menor no fue retirada en ningún momento a sus padres porque no se encontraron paquetes de droga ni huellas de violencia física o cualquier otro elemento que denote que la niña está en peligro pero sí se inició una investigación al respecto luego de que los perros entrenados que participaron en el operativo detectaron el olor a marihuana en la mochila, por lo que las autoridades policíacas determinaron que era probable, por la actitud de los perros, quienes no vacilaron en el señalamiento, que había residuos, quizá partículas o que en algún momento se transportó en la mochila la droga. No obstante sin encontrar el producto en el interior de la mochila pero sí varias notas escritas por la menor donde da cuenta de un tipo de violencia psicológica que sufre en su círculo cercano.

El procurador o titular de la Pronnif en Matamoros, José David Rojas Rocha, explicó que no encontraron elementos suficientes para resguardar a la niña, aunque se citó a los padres para hablar sobre el maltrato verbal que refiere la menor, quien según expresó, siente que en su hogar no es querida como cuando era mas pequeña pues sus padres le ponen apodos entre otras formas de violencia verbal.

Debido a lo anterior se canalizó la familia a terapia psicológica, no obstante sigue siendo una interrogante la razón por la cual los animales, uno por uno señaló la presencia del olor a la citada droga en la mochila pues según las primeras investigaciones tampoco se han encontrado indicios hasta el momento de consumo de las mismas por parte de los miembros de esa familia. Las investigaciones continúan y el caso todavía no se da por concluido para la Pronnif.