Canciones para recordar a Dolores O’Riordan, vocalista de The Cranberries

El 15 de enero del año 2018 la sorpresiva muerte de la vocalista de The Cranberries conmocionó a la escena del rock.

Dolores O’Riordan, quien formó parte de dicha banda desde el 1990, y quien también gozó de un proyecto solista, tuvo una sorpresiva muerte hace dos años debido a un trágico accidente donde, luego de consumir una cantidad excesiva de alcohol, se ahogó en una bañera de hotel, quedándose dormida, donde se encontraban realizando las grabaciones del disco In The End, lanzado el 26 de abril del año 2019.

Para conmemorar su segundo aniversario luctuoso y recordar la entrega musical que perdurará después de su muerte, aquí te presentamos algunas de sus canciones más emblemáticas:

Zombie, 1994

Canción de la banda mundialmente conocida. Zombie está basada en la historia de dos niños de 12 y tres años que murieron en el estallido de una bomba del grupo armado Ejército Republicano Irlandés (IRA)

Linger, 1993

Canción con la que la banda se dió a conocer en los Estados Unidos. En ella Dolores cuenta los recuerdos de su primer beso.

Just My Imagination, 1999

Fue un sorpresivo contraste de la banda que mostró cómo abordar temas optimistas en contraste con su éxito Zombie.

Ode to my family, 1994

Una nostálgica canción donde Dolores cuenta con añoranza la tranquilidad en la que vivió durante su infancia, antes de alcanzar la fama.

Dreams, 1992

Junto a Zombie, uno de los más grandes himnos de la banda. Escrita por Dolores e interpretada junto Mike Mahoney, exnovio de la cantante.

All over now, 2019

Dentro del repertorio de su más reciente disco, y último de la trayectoria de la banda, se encuentra la canción All over now, la cual llegó a causar revuelo, debido a que la letra parecía tener similitud con algunos escenarios de la vida de O’Riordan.

Covers populares

Aunque Dolores llegó a realizar diversos covers como tributo a otras bandas, su interpretación de There Is a Light That Never Goes Out de la banda The Smiths, ha logrado darle la vuelta al mundo como una propuesta única.