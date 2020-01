Elevar el salario mínimo podría reducir la tasa de suicidio: estudio

Elevar el salario mínimo podría reducir la tasa de suicidio, según un estudio publicado la semana pasada en el Journal of Epidemiology and Community Health.

Abordado por CNN Health y The New York Times, el estudio ( Effects of increased minimum wages by unemployment rate on suicide in the USA) examinó las tasas de suicidio entre los años 1990 y 2015 a lo largo de 50 estados y Washington (en Estados Unidos), además midió cómo cambiaban tales números según el alza del salario mínimo.

Los investigadores de la Universidad de Emory se enfocaron en adultos con edades entre 18 y 64 años, con un grado educativo de preparatoria o menor, dado que son tales grupos los más afectados por cambios en el salario mínimo.

Al controlar cambios en la economía estatal y las políticas de bienestar, los investigadores estimaron que un incremento de hasta un dólar podría reducir a 3.5 por ciento la tasa para aquellos con preparatoria o menos. Sin aplicar los controles, la cifra aminoraba hasta un 6 %.

John Kaufman, uno de los autores del estudio, entrevistado por el Times, reconoció que si bien podrían existir alternativas posibles para sus resultados, éstas "no eran asociaciones crudas, no son meras correlaciones".

"Designamos el estudio para responder a múltiples tipos de explicaciones alternativas".

Estudios anteriores han conectado efectos "benéficos" al aumento al salario mínimo como menores enfermedades crónicas en adultos, menor mortalidad prematura, así como menores casos de malnutrición infantil.

Los resultados de tal investigación se presentan en el contexto de que las cifras de suicidios han escalado así como el movimiento para aumentar los salarios mínimos en todo Estados Unidos. Representantes demócratas incluso presentaron una propuesta que doblaría el salario federal mínimo hasta los 15 dólares.

El salario mínimo federal es de 7.25 dólares la hora, 29 estados así como el Distrito de Columbia pagan más, mientras 21 estados pagan al nivel federal.

Los autores estimaron que entre 2009 y 2015, un aumento de un dólar habría prevenido más de 13 mil suicidios. Si hubiera sido de 2 dólares podrían haber sido más de 57 mil suicidios en el mismo periodo así como el mismo grupo antes señalado.