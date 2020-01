1933: Nace Susan Sontag, una de las intelectuales más influyentes en la cultura estadounidense de las últimas décadas

Considerada una de las intelectuales más influyentes en la cultura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, Susan Sontag, quien creó una obra lo mismo artística, que humana, cultural, e interpretadora de la realidad, es recordada este jueves a 87 años de su natalicio.

La escritora nació en la ciudad de Nueva York, el 16 de enero de 1933, aunque creció en la ciudad de Tucson, Arizona.

En 1951 ya casada con el profesor de sociología Philip Rieff, la escritora se licenció en Letras en la Universidad de Chicago.

Más tarde, Sontag realizó sus estudios de posgrado en Filosofía, Literatura y Teología en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Saint Anne, Oxford, de acuerdo con la página oficial de la escritora www.susansontag.com.

Mientras continuaba sus estudios, Sontag trabajó con su marido en el estudio Freud. La mente de un moralista, lo que se llegó a considerar como su primera publicación.

Después del divorcio de la pareja, la joven viajó a París para prolongar sus estudios en la Sorbona, al regresar a Nueva York emprendió su carrera académica, añade biografiasyvidas.com.

Su primera novela, El benefactor, apareció en 1963, libro que le abrió camino para escribir en publicaciones neoyorquinas como The New York Review of Books y The Partisan Review.

En los años 60, la escritora fue una de las voces más autorizadas, en 1968 dio a la luz su libro Contra la interpretación donde reunió sus ensayos, que le valieron una reputación de intelectual independiente y al mismo tiempo se reveló como una mujer capaz de reinterpretar la vida americana.

La escritora renovó el ensayo sofisticado y cosmopolita y lo convirtió en un instrumento capaz de indagar su realidad, por lo que extendió su campo e influencia como pensadora.

Otros de sus libros fueron Estilos radicales, Sobre la fotografía, El amante el volcán, En Estados Unidos y En cuanto el dolor a los demás.

Por otro lado la Sontag realizó películas como Duelo de caníbales, Hermano Carl y Tierras prometidas.

La también activista, entre 1987 y 1989 fue presidente de PEN Club International, organización internacional de escritores dedicada a la libertad de expresión.

Un año antes de morir, la escritora recibió el Premio Príncipe de Asturias, Sontag dejó de existir en la ciudad de Nueva York el 28 de diciembre de 2004.