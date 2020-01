Encuentran sin vida a actor de Friends

El actor Stan Kirsch, conocido por interpretar a “Richie Ryan” en Highlander, y participar en otras series de televisión de los años 90 como Friends, falleció a los 51 años.

De acuerdo con una publicación hecha en las redes sociales del actor, la familia dio a conocer que Kirsch falleció el 11 de enero, sin especificar las causas de la muerte.

“Estaremos cerrados durante las próximas dos semanas mientras procesamos y nos afligimos. Fue muy querido y todos estamos devastados. Gracias por su comprensión y respeto a nuestra privacidad durante este momento increíblemente difícil", se informó.

Según el forense del condado de Los Ángeles, el actor se suicidó y fue encontrado sin vida por su esposa Kristyn Green en su casa de Los Ángeles, informó el portal TMZ.

Tras la muerte de su esposo, Kristyn Green expresó su agradecimiento a las personas que le enviaron mensajes de apoyo y condolencias. "No he podido responder a todos los mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos, pero he leído o escuchado cada uno de ellos. Me siento rodeada de amor y siempre estaré agradecida con todos y cada uno de ustedes".

El actor es reconocido por una de sus actuaciones en Friends, en el cual interpreta a “Ethan”, quien enamora a “Mónica Geller” y luego revela que era menor de edad.