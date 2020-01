Guerreros se enfocan en 'La Fiera'

Siguiendo con su preparación rumbo al debut en casa dentro del torneo Clausura 2020, los Guerreros del Santos Laguna realizaron ayer un exhaustivo entrenamiento matutino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo.

Buscando corregir los errores cometidos durante la jornada 1 que los llevaron a caer en Tijuana, los dirigidos por Guillermo Almada trabajaron ayer en una larga sesión matinal, poniendo especial énfasis a las cuestiones tácticas, en ataque y defensa, sabiendo que su próximo rival, León, es una escuadra de cuidado.

Las huestes de Almada volverán a entrenar esta mañana en su cuartel general, comenzando a definir la alineación que utilizarán

en el partido del próximo domingo, cuando se reencontrarán con los aficionados laguneros.

Al término del entrenamiento, el defensa brasileño Matheus Dória compareció ante los representantes de los medios de comunicación, y afirmó que si existe algo positivo la derrota en la jornada uno, es que el torneo apenas está comenzando: "creo que no empezamos como queríamos, claro que es bueno arrancar con una victoria, pero al mismo tiempo sabemos que la mejor manera de salir de eso es trabajar fuerte y como recién empieza, tenemos bastantes jornadas por delante, tenemos cómo recuperar esos puntos y a partir de que regresábamos de Tijuana, pusimos en nuestra mente que tenemos que ganar a León sí o sí, vamos a salir a buscar el resultado".

Sabe Dória que León es un rival de cuidado y no será fácil vencerlos en el estadio Corona, por lo que espera un partido exigente, ante atacantes muy peligrosos: "son jugadores que ya se probaron en torneos pasados que se conocen muy bien, que son rapidísimos y mantienen la pelota muy bien también, giran bastante en la cancha del rival. Estamos preparados, tenemos que hacer valer la fuerza de nuestra afición también, nos ayudan en casa. Tenemos que buscar tres puntos. Demostramos el torneo pasado, fue un juego muy bueno en la casa de León, creo que va a ser lo mismo, ellos también intentan tener la posesión y jugar con la pelota, nosotros poniendo la intensidad que demostramos, creo que va a salir un buen partido", vaticinó.

Otro de los aspectos positivos de la derrota en Tijuana, fue el gol que logró Dória, un magistral cobro de tiro libre, el cual describió el brasileño: "yo estaba entrenando con mis compañeros hacía dos días antes del partido. Es una pegada que yo no estoy acostumbrado a pegar, porque me gusta más pegar con la fuerza y con la pelota en movimiento, pero platicando ahí, observando a algunos, a Brian (Lozano) cómo pega, varios jugadores de calidad, Diego y todos ellos, gracias a Dios pude ayudar; bueno, no tanto porque no ganamos el partido, pero con gol en momento importante de conseguir el empate. Ahora a seguir trabajando a ver si puedo lograr más de éstos", aseguró.

El brasileño no ocultó su molestia respecto a la manera en que se maneja el videoarbitraje (VAR) en la Liga MX, considerando que deben existir criterios más firmes y claros: "es bien complicado hablar del VAR, sabes, la verdad es que casi todas las veces va en contra de nosotros. Ya dejé de hablar. Yo siempre digo lo mismo de la cámara lenta y todo eso, para mí no me gusta nada, porque no es la realidad del partido. La cara, la reacción del jugador, los árbitros a veces se equivocan. Lo tienen que ver en la misma velocidad que fue la jugada y con el VAR veo muchas tarjetas rojas directas, antes no tenía eso, antes el árbitro llevaba el partido hablando, con tarjetas amarillas y tal. Ahora cualquier falta, lo que sea, roja directa. Yo creo que aumentó no sé, el 200 por ciento de tarjetas rojas directas y eso se ve feo a veces para el futbol también, porque nosotros nos equivocamos, el entrenador se equivoca, la directiva, mucha gente se equivoca en el futbol. Ellos mismos con el VAR se equivocan, entonces tienen que revisar conceptos también", afirmó.

El zaguero santista reconoció que el futbol es un deporte propenso al error, por la velocidad en que se juega, pero el video debe ser una herramienta para interpretar las infracciones de manera correcta: "nosotros nos equivocamos siempre, entramos a la cancha y en cualquier momento puede pasar y los árbitros igual, siempre fue así, no cambió mucho con el VAR, hay maneras de interpretar, tú puedes mirar un video y creer una cosa y otra persona mirar el video y creer otra cosa, esa manera de interpretar, ahí viene la equivocación, a veces no quieren revisar, esperan la respuesta de arriba del VAR, es muy complicado decir cosas malas del VAR por las multas que recibimos, pero yo creo que si pueden, entrar en una manera de estar más en comunicación los de arriba con los de abajo, esa comunicación que sea mejor y que los árbitros estén ahí para utilizar el VAR, porque a veces no lo quieren utilizar, dicen es penal y ya, tiene la cámara, que revise, para que saque la duda, sería bueno", dijo.

Por otro lado, el amazónico negó que Santos deba cambiar su manera de jugar, luego de que hay quien afirma que los rivales de la Liga MX, ya le tienen "tomada la medida" a Guillermo Almada: "desde el torneo pasado, algunos equipos como que esperaban más, no querían presionarnos a nosotros, pero yo veo la manera en que jugamos nosotros, con esta intensidad, con esas ganas de robarle la pelota al adversario, de marcar goles, nos dejó muy bien en el torneo regular, faltando cuatro jornadas ya estábamos calificados a liguilla, entonces algo bueno hicimos, creo que tenemos que seguir con esta mentalidad, lo que pasa es que debemos revisar mejor los errores que cometimos para no volver a cometerlos y cada vez ir mejorando", expresó.

Brian Lozano renueva hasta 2022

Santos Laguna anunció ayer la renovación de contrato del mediocampista de 25 años de edad Brian Lozano hasta 2022.

Lozano llegó en el Apertura 2017, y fue pieza clave para el sexto campeonato del equipo, logrado en el torneo Clausura 2018.

Lozano compartió un mensaje tras su renovación: "Es un orgullo seguir en esta gran institución que me abrió las puertas en momentos complicados. Hoy disfruto al máximo estar aquí y ser parte de los Guerreros, con la mentalidad de seguir trabajando junto a mis compañeros para conseguir los objetivos y brindar alegrías a la afición".