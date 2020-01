Incendio en Lerdo no generó alerta de contaminación

Autoridades ambientales confirmaron que el conato de incendio registrado en el área de poda, aledaño al relleno sanitario de Lerdo, no generó alerta de contaminación en las cuatro cabinas de medición de la calidad del aire que se tienen en La Laguna de Durango.

Actualmente el municipio se encuentra en el proceso de regulación del relleno sanitario, por lo que recomiendan al Ayuntamiento de Lerdo contar con un equipo triturado de poda para evitar estos riesgos.

El subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente Región Laguna, Raúl Villegas Morales, dijo que luego de revisar los monitores que se tienen en las cabinas no se reportaron picos que indiquen altos niveles de contaminación ambiental.

Como se sabe, en la madrugada del martes se registró un conato de incendio en el área en donde se dejan ramas de poda de árboles, el cual fue controlado a media mañana de acuerdo a las autoridades municipales.

Villegas Morales comentó que el registro en la cabina del Tecnológico de Lerdo no reportó aumentos en la contaminación, solo en el Parque La Esperanza. Los expertos consideraron que debido a que está alejado de la zona de incendio lo relacionan más a contaminantes del transporte público o particular. Dijo que personal del área acudió al lugar del conato de incendio para hacer la valoración de impacto ambiental, por lo que dijo que debido a que era solo leña y hojas secas no tuvo un impacto de efecto invernadero y no se generaron gases suspendidos en el aire.

El subsecretario de recursos Naturales y Medio Ambiente informó que el Municipio trabaja con ellos en el proceso de regulación del relleno sanitario de Lerdo, por lo que comenzaron cumplir con las especificaciones establecidas dentro de la norma.

Mencionó que la autoridad municipal ha dicho sí a cumplir con las regulaciones establecidas, situación que aseguró no lo hizo la pasada Administración local, pero que ahora trabajan en ello a un buen paso, sobre todo aseguró que hay disposición del alcalde Homero Martínez para cumplir con las regulaciones de los rellenos sanitarios.

Aconsejó a las autoridades acceder a una trituradora de poda de ramas y hojas, la cual permita arrojar el residuo a un pozo, el cual servirá como abono en un tiempo de dos años.