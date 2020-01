Benjamín Díaz, el lagunero que hace éxitos

Nació escuchando rock de los setentas, a los tres años tocó la batería, luego se apasionó al 100 por ciento por la industria musical y hoy en día es uno de los productores más solicitados en México, y lo mejor es que… ¡es lagunero!

Su nombre es Benjamín Díaz Flores. Además de producir, es arreglista y compositor, así que qué mejor que hablar de él en este 15 de enero, fecha en la que se celebra en Tierra Azteca el Día del compositor.

“Benjas”, como le dicen sus amigos, dejó Torreón hace muchos años para instalarse en Ciudad de México y desde ahí trabajar en la música. Su talento le abrió el camino para llegar a trabajar con grandes artistas como José José, Danna Paola, Alejandra Guzmán y Samo, entre otros.

Desde su estudio de grabación, Díaz Flores platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón de su labor musical y del orgullo que le da haber nacido en la Comarca Lagunera. Además, compartió varios de sus proyectos.

"Es un orgullo ser lagunero y por supuesto ser santista, lo que más me ha pesado de vivir acá en la capital del país es haber dejado mi tierra, pero siempre es necesario hacer sacrificios a la hora de perseguir un sueño", respondió al preguntarle qué se siente haber nacido en la Comarca.

Díaz Flores comentó que su inquietud artística prácticamente comenzó desde que llegó al mundo. Su padre, Eduardo Díaz Flores, y unos amigos fueron y han sido sus principales cómplices en su aventura profesional.

"Yo nací entre instrumentos. Mi papá es fan de la música y me introdujo a ésta. Nací escuchando rock de los setentas, empecé a tocar batería a los 3 años y luego piano y guitarra. Todo me lo enseñó mi papá.

"Cuando tenía 13 años, mi padre me regaló un portaestudio donde podía grabar en cassette y ahí ya valió porque fue como inicié a grabar mis canciones. Esa fue mi universidad. Aprendí esto investigando y viendo de otros amigos. No estudié para esto".

Al cumplir la mayoría de edad, Benjamín se estableció en la Ciudad de México. Su decisión de mudarse la apoyaron al 100 por ciento sus progenitores.

"Ya estando en CDMX, trabajé primero con un compositor que se llama Carlos Macías, durante un año y luego ya me seguí solo haciendo maquetas.

"Ambas chambas ya las consideré profesionales porque eso me llevó a empezar a hacer producciones 'mainstream' para cantantes famosos", aseguró.

Posteriormente, contó "Benjas", su lista de contactos (productores, arreglistas, compositores) creció y fue de esa manera que conoció a Alejandra Guzmán, Samo, Reyli, Yahir y otros artistas con quienes ha laborado.

"A ellos les he dado y producido canciones. Con Alejandra y Gloria Trevi se dio el tema Cuando un hombre te enamora, con Reyli le he trabajado temas como Te dejaré de amar y con Samo las rolas Vete ya y Me quedaría".

El lagunero no se duerme en sus laureles. Es feliz creando letras y música en su "cueva" y hoy mismo está ocupándose de nuevos proyectos que espera se vuelvan éxitos.

"Estoy justamente trabajando en el primer disco de Fela Domínguez, que seguro ustedes conocen por su labor como 'Nala' en El Rey León. De igual manera, alisto materiales para Fey y Paulina Rubio.

"También estoy viendo la música de una nueva serie de Netflix y ultimando detalles de un nuevo lanzamiento, se trata de una joven de nombre Aria Vega que le apuesta al género urbano".

Pero, ¿qué es lo que hace un productor a la hora de grabar un disco o tema?, Benjamín brindó la respuesta.

"Un productor controla las sesiones de grabación, instruye y guía a intérpretes en el proceso de grabación. Además; reúne las ideas del proyecto, dirige la creatividad, supervisa la grabación, la mezcla, y realiza el proceso de masterización. Mi trabajo es hacer todo lo posible para que una canción se vuelva un hit".

Para saber

Benjamín se ha involucrado en estas rolas:

(como productor y autor)

- Contigo

- Dímelo

- Mujer maravilla

(como productor y autor)

- Así es la Navidad

- Soy así

- Cuando un hombre te enamora (con Gloria Trevi)

(como productor)

- Tal vez quizás

(como arreglista MTV Unplugged)

- Es mi mujer

- La última luna

(como productor)

- Cero gravedad

- Dónde estabas tú

- Tú conmigo (tema principal de telenovela Ringo)

(como productor)

- Te dejaré de amar

(como productor y autor)

- Reloj de arena

(como productor y autor) Ha sido productor de Pambo, Paty Cantú, Mariana Seoane, Samo, Marconi, Paulina Rubio y Fey.