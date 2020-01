Quitan cuatro palmas en jardín de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús

Como parte de la rehabilitación de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, fueron retiradas cuatro palmas que se encontraban al interior del jardín. A cambio se plantarán cerca de 25 árboles frutales, de los cuales ya fueron instalados 10.

El párroco Ignacio Mendoza Wong aseguró que por el hecho no recibió ninguna sanción por parte de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio.

El sacerdote, que se encuentra al frente de la parroquia desde hace año y medio, dijo que recibió las instalaciones descuidadas y a partir del mes de septiembre inició con la restauración del templo.

"En el templo hay que impermeabilizar todo, hay muchas goteras, pintura, pisos rotos, vitrales, el piso está dañado, cableado por todos lados expuesto como tendederos, por eso nos decidimos a entrar en la restauración del templo. Ya está terminando la parte del presbiterio, nos llevó desde septiembre a diciembre. Pero también las otras áreas de las instalaciones entre ellas el jardín porque es la más visible", dijo el sacerdote.

Es en esta parte en donde se encontraban ocho palmas, de las cuales cuatro ya fueron retiradas. De acuerdo con el párroco, durante un año las ofreció pero nadie respondió al llamado. Aún quedan cuatro, de las cuales se pretende conservar solo una palma datilera.

En el lugar también se encontraban: 5 bugambilias, 2 huizaches, 2 cipreses medianos, los cuales se regalaron.

Mendoza Wong explicó que fueron extraídos de la tierra con todo y raíz, con asesoría de un ingeniero agrónomo, pues la mayoría serán trasplantados, incluso en el mismo terreno, solo se le dará orden, aseguró.

Sobre la información que circuló en redes sociales dijo que fue equivocada, "salvamos los frutales, porque lo que queremos hacer es área de árboles frutales en donde estaba todo el montón de árboles", dijo.

Asimismo, negó que haya sido sancionado por parte de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio. "Hablé ayer para decirles lo que estaba pasando y me dijeron que nada más no tocara lo de fuera, pero no hubo sanción de nada, porque no hay ninguna infracción".

El párroco aseguró que el compromiso es tal con la ecología, que el templo es el segundo de la Diócesis de Torreón en contar con fotoceldas.

"Desde que llegamos pusimos recolector de PET, aluminio y es la segunda parroquia de la Diócesis que cuenta con fotoceldas, y es por cuidar el medio ambiente", recalcó el sacerdote.