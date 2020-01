Analizan firma de convenio de Insabi

Si Durango quiere recursos para el sector salud en este 2020, deberá firmar el convenio que les entregó el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), reconoció Sergio González Romero, secretario de Salud del Estado.

"(El convenio) se tiene que firmar si se adhiere uno al Insabi o no para que puedan bajar los recursos federales, aunque no existe fecha límite, pero a la brevedad posible; si no se firman los convenios, no hay recursos", aseguró el titular de la SSD.

El pasado viernes González Romero se reunió con el titular del Insabi, quien ya les pasó el formato del convenio que tienen que hacer los Estados con este instituto.

Ahí se dejó en claro que no habrá recursos en materia de salud sin la firma del convenio, pero no existe obligación de que cada Estado acepte las reglas del Insabi, por lo que puede firmar a favor o en contra.

La única forma de que no bajen recursos en materia de salud es no firmando el convenio, aclaró.

Por lo pronto, el área jurídica del Gobierno del Estado ya está analizando cada párrafo del convenio, "no queremos precipitarnos y queremos que los duranguenses tengan la mejor atención", dijo.

González Romero mencionó que lo que se busca es que sea lo mejor para la población duranguense y no estar aislados del sistema nacional, y si el Insabi aporta recursos para las necesidades que vienen, adelante.

Recordó que al tratarse de un servicio totalmente gratuito se va a presentar una saturación en todos los hospitales y actualmente la Secretaría de Salud no completa con el recurso estatal para cubrir toda esa demanda.

Incluso, señaló que actualmente los hospitales y clínicas de la Secretaría de Salud están al 100 por ciento de su capacidad y los recursos que se destinan al sector son insuficientes.