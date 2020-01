Reviven iniciativa de castración química

Ante el incremento en el número de casos de violación en Durango la Comisión de Justicia del Congreso del Estado retomó el análisis de una iniciativa que se presentó desde noviembre de 2018 y que contempla castigar con la castración química a violadores.

El presidente de dicha comisión legislativa, José Antonio Ochoa Rodríguez, informó que se denunciaron 100 violaciones más en 2019, en relación con 2018, lo que obliga a actuar "ante una problemática que cada vez va en aumento".

Y dijo que, con mayor razón, se deben resguardar los derechos de los menores de edad, ya que están en una situación de vulnerabilidad y la comisión de un delito como este atenta contra su dignidad y los marca de por vida. "Es un delito infame, un delito que atenta contra la dignidad y la moral de un ser humano", enfatizó.

Y es que el pasado 6 de enero se dio a conocer el feminicidio de Karol, una niña de cinco años de edad que murió en el municipio de Lerdo tras presuntamente ser golpeada y violada por su padrastro, lo que consternó a la sociedad.

En tal sentido, el legislador dijo que desde la Comisión de Justicia se promoverán foros para avanzar en este tema "que parecería ser un tema tabú", ya que se deben priorizar los derechos de los niños.

"No es más que una inyección con la cual se baja la libido de este tipo de personas; no es una castración física, sino que mensualmente se le aplicaría esta inyección y sería a cargo de la persona que comete el delito el costo. Esto también para que no implique una erogación por parte del Estado, sino que sea parte de su condena", explicó.

Adicionalmente, tendría que someterse a una terapia psicológica para su recuperación, ya que "hay que entender que es gente que está enferma o que en muchos de lo casos sufrieron una violación de jóvenes y tienen un problema en la psique que tenemos que atender como sociedad", enfatizó.

Problemática