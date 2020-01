Se apaga la voz de 'Elsa' de Frozen

La actriz de doblaje Andrea Arruti, quien prestó su voz en México al personaje animado "Elsa", en la cinta Frozen, falleció a los 21 años de edad, sin que hasta el momento se conozcan las causas.

En redes sociales trascendió que la también cantante falleció el 3 de enero, pero hasta ahora se dio a conocer la noticia. A pesar de su corta edad, Urruti tenía amplia experiencia en el doblaje.

La actriz prestó su voz a "Brigette", en Phineas y Ferb; "Diamond Tiara", en My Little Pony: la magia de la amistad, y la "Princesa Strudel", en Hora de aventura. Arruti había comentado a sus allegados que tenía varios proyectos. Era la voz oficial de "Neeko", personaje de League of Legends.