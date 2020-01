Reviven polémica por Metrobús

Se revivió la polémica por la obra del Metrobús en La Laguna de Durango, cancelada en 2019 por el Gobierno federal a través de una consulta a mano alzada en Gómez Palacio.

Ayer, el presidente del PRI Estatal, Luis Enrique Benítez, criticó que por el "capricho" de la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela y con la votación a mano alzada que hiciera el presidente de la República, López Obrador, se haya "echado por la borda" el proyecto del Metrobús en La Laguna de Durango.

"Es lamentable que aquí en La Laguna ya nadie se acuerde y no hable, o al menos como que ya pasó y ya nadie se acordó de hablar de cómo se canceló para Durango en la etapa de lo que le corresponde al Estado el proyecto del Metrobús que pronto arrancará en Coahuila", señaló.

El dirigente recordó que este sistema de transporte representa una alternativa para que la ciudadanía de Lerdo hasta Matamoros pudiera trasladarse a un bajo costo y dijo que desconoce si los recursos que en su momento se etiquetaron para esta obra siguen en el fideicomiso del Fondo Nacional de Infraestructura.

Añadió que "por el capricho de una presidenta municipal hoy, con un presidente de la República a mano alzada y sin información ni datos claros, hayan echado por la borda un proyecto que era importante".

Por su parte, la alcaldesa dijo que respeta la postura de algunos actores en el Estado y "lamento mucho que cuando se les acaba el foro busquen como recuperar atraer los reflectores".

Indicó que en cualquier ciudad se busca un transporte eficiente, sustentable e incluyente pero que en lo referente al Metrobús, la decisión de López Obrador fue por un tema de prioridades.

"Si tenemos un conflicto que es el tema del agua en muchas partes del país, me parece que la decisión del presidente de la República fue por el gran conocimiento que tiene porque es un personaje, es un político, es una persona que ha recorrido cada rincón del país y que de diferentes lados tiene información. Él por supuesto sabe que aquí en la región Lagunera tenemos el problema del arsénico y tenemos que garantizar el agua limpia para el uso humano", expuso.

Dijo que otra prioridad de AMLO es en materia de salud. "De ahí a que sea un tema de capricho pues no lo tomaría yo ni siquiera en cuenta porque me parece que no soy la persona indicada para que un presidente tome decisión sino yo creo que todas las necesidades que yo planteara estarían aprobadas. ¿Porqué nada más para desaprobar algo puedo tener el poder de convencimiento y para aprobar algo no lo tengo?", cuestionó.