Lizbeth Rodríguez hablará en redes sociales sobre casos de abuso

A Lizbeth Rodríguez le costó mucho tiempo decirlo hablar del abuso que vivió de niña por parte de su padre. Aunque la experiencia la guardó a piedra y lodo por un largo tiempo, un retiro espiritual le dio la paz que necesitaba. Ahora, dice a EL UNIVERSAL —la joven mejor conocida como "Chica Badabun"—, quiere lanzar un programa por Facebook llamado "Nosotras" (sin fecha exacta de estreno), donde compartirá más experiencias de mujeres.

"Traigo una idea de hacer entrevistas para Facebook y compartir los secretos de las personas, voy a compartir contenido de nosotras. Vamos a hablar de esos secretitos, no necesariamente tiene que ser de abuso, pero hay muchas cosas muy difíciles que nos pasan y que no sabemos cómo compartir, cómo pedir ayuda. Esta va a ser una ventanita de luz para todas esas personas que están pasando por un momento difícil, sea cual sea, vamos a ayudarnos a salir adelante", declaró.

Aunque estará enfocado en las mujeres también se dará espacio a historias de hombres, pues se ha sorprendido de leer muchos comentarios de este género que le dicen que gracias a ella es que se han animado a hablar de sus propias historias de abuso.

Lizbeth Rodríguez se hizo famosa por su serie llamada "Exponiendo infieles", en YouTube. El 9 de enero pasado subió un video a su canal en esta plataforma donde compartió su historia de abuso y cómo es que lo superó. También lo hizo, dice, para animar a otras mujeres a que hablen de lo que les ocurrió y así generar un movimiento. "Cuando lo externamos nos damos cuenta de que no debería ser un motivo de vergüenza", dijo, y agregó.

"Tengo en mente encaminarme a este proyecto, hablar de los secretos, de estas cosas que nadie habla, quiero comenzar un movimiento en redes para que todo mundo se anime a contarnos su historia porque yo sé que de repente son temas vergonzosos, temas muy difíciles. No se tiene que decir el nombre, pero es para tratar de buscar una resolución todos juntos".

En agosto de 2019, Lizbeth dio a conocer que es madre de Eros, algo que había mantenido en secreto por seguridad. También comentó que cuando se embarazó, la situación que vivió de pequeña la afectó, ya que leía artículos que señalaban que las mujeres en su estado tenían muchos recuerdos de su infancia, por lo que a ella le llegaban recuerdos tristes y difíciles.

"Recuerdo alguna que otra noche en la que entré en una especie de depresión o ansiedad imaginando solamente que a mi hijo o hija [no sabía aún el sexo] le pudiera pasar el 10% de esas cosas horribles que a mí me pasaron. Me daba mucho miedo traer un hijo a este mundo que de repente suele ser tan cruel con los niños".

Su hijo apenas tiene tres años, pero en cuanto esté un poco más grande le dará todas las herramientas para que haya una excelente comunicación entre ellos. "Son temas que tocaré con él. Es muy raro porque al ser youtuber este contenido estará allí siempre, no sé si sean cosas que él llegue a ver", comentó.

En cuanto a la relación con su mamá, hoy no la culpa del pasado, al contrario, dice que es de sus mejores amigas, y todo porque Lizbeth ve el panorama completo, el contexto en el que creció su madre.

"Desafortunadamente o afortunadamente mi madre me tuvo muy joven, cuando ella tenía 15 o 16 años. Yo sé que en sus tiempos no había mucho acceso a información. En el fondo ella sentía que lo que hacía era lo correcto, no todas las personas tenemos el mismo acceso a la información y la manera de educar era muy distinta, no culpo a mi mamá, es una persona que llegó a sufrir mucho abuso por parte de esta misma persona y no supo manejarlo".