Roger González se pasa a las redes sociales

Roger González estrena un programa de entrevistas en el que participarán artistas como Benny Ibarra, Odín Dupeyron y Chumel Torres.

El conductor de 35 años comenzó su carrera a los 11 años y se dio a conocer por ser presentador del programa de Disney Channel "Zapping Zone". Con "Roger González presenta" pretende dejar la televisión atrás para catapultarse en las redes sociales.

"Es un proyecto cien por ciento social que hace tres meses era apenas una idea pero la intención es llevar un mensaje de valores a las nuevas generaciones", dijo González en conferencia de prensa.

Consciente de la repercusión actual que tiene la tecnología en el público, el presentador ofrecerá todos los lunes un podcast del programa a través de Spotify, mismo que se subirá como video a YouTube todos los jueves y finalmente transmitido el día sábado por Exa TV a las 21:00 horas.

"Conozco la fórmula del rating de cómo conseguir más likes en redes sociales y lo que quería hacer es algo completamente diferente. Esto no se trata de la nota amarillista sino de dejar un mensaje", aseguró.

Roger asegura que los valores que se transmitirán a través de su programa son los mismos que le inculcaron de pequeño como unión familiar, amistad y consciencia ambiental.

"He hecho de todo en el medio artístico. Cuando yo era adolescente me di cuenta del impacto que tiene un artista en el público y de ahí mi consciencia de ser un artista que comunique valores. Tampoco critico al artista que no se preocupa por esos temas porque no es nuestra labor, pero sinceramente creo que lo importante de esta industria es impactar en la gente".

La transmisión televisiva comenzará en febrero, pero en YouTube ya está disponible el primer episodio con la actriz Jaqueline Bracamontes. El siguiente será con el Dr. César Lozano.