No promoveremos el terrorismo fiscal: Raquel Buenrostro

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no promoveremos el terrorismo fiscal ni seremos los inquisidores de los contribuyentes, dijo la nueva jefa del órgano recaudador de impuestos, Raquel Buenrostro, a diputados y senadores.

"Desde aquí decimos que el SAT no promueve ni promoverá jamás lo que llaman terrorismo fiscal. No somos inquisidores y menos de las clases medias y populares, ya que la clase media por años han sido los ciudadanos que han contribuido cautivamente al sistema tributario de este país", manifestó.

Al comparecer ante la Tercera Comisión de trabajo de la Permanente, afirmó que el SAT no es el enemigo de los pagadores de impuestos, ni de los ciudadanos de a pie. Por el contrario, es una institución para atender a la ciudadanía, no para perseguirla. "No es nuestra intención que el ciudadano de a pie, el profesionista o los pequeños comerciantes y empresarios nos perciban como enemigos; somos servidores públicos que estamos para ayudarlos y facilitarles las cosas", aseguró.

La ex Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, afirmó que "no queremos ni pretendemos cargarle la mano al contribuyente que siempre ha aportado a través del IVA y el ISR". Tampoco, agregó, al empresario que paga los impuestos que le corresponden y que, con ello, además de generar empleos, contribuye al sostenimiento de las arcas nacionales. Buenrostro señaló que a todos ellos les decimos: “Gracias, no teman un ambiente de terrorismo fiscal o persecución que no habrá".

Durante su exposición, presentó a los legisladores su plan de trabajo, de ser ratificada por el Congreso. Se aumentará la recaudación de impuestos sin necesidad de subir o crear nuevos impuestos. Consideró qué hay espacio para incrementar los ingresos tributarios sin terrorismo, ni atormentando o presionando a los Contribuyentes.

En ese sentido planteó el ABC como líneas de acción al frente del SAT: aumentar la eficiencia recaudatoria. Bajar la evasión y elusión fiscal. Combatir la corrupción. Se comprometió a no sólo atacar la corrupción de “arriba hacia bajo” sino también la recaudación de impuestos. "Una recaudación eficiente en la cual no se permita la corrupción ni la impunidad. La recaudación se ejecutará de arriba hacia abajo", advirtió.