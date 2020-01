Tiroteo en escuela de Texas deja al menos un estudiante muerto

Según información del portal noticioso Click2Houston, las autoridades señalaron que personal del servicio médico de emergencia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un estudiante de 16 años de edad herido en el pecho; la víctima fue trasladada a un hospital, donde más tarde reportaron que había muerto.

En estos momentos continúan las investigaciones del tiroteo, pues las causas hasta el momento son desconocidas. Los oficiales de policía comentaron que no es una situación en proceso, aunque el atacante continúa libre.

Se pidió a la población a permanecer en sus casas y evitar salir hasta nuevo aviso.

