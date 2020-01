Juanpa Zurita dedica conmovedora despedida a su perrita 'Puca'

El youtuber Juanpa Zurita compartió en sus redes sociales su sentir por la reciente muerte de su perrita "Puca".

Juanpa posteó un conmovedor mensaje en el que agradece a "Puca" todo su amor y los momentos compartidos; la perrita falleció el 31 de diciembre del 2019, estuvo junto a la familia Zurita durante 15 años.

Zurita colgó varias fotografías y videos para recordar al peludo miembro de la familia, se dijo destrozado por la pérdida de alguien a quien consideró como una hija.

"Descansa en Paz mi 'Puca'. Este 31 de diciembre del 2019 un angelito nos dejó. Es difícil explicar el valor tan especial y magnífico que tuvo este ser en mi vida. Formó y forma parte de la persona que soy hoy. Crecimos juntos y nos formamos el uno al otro. Y que más que un perro, fuiste como mi hija. De verdad no puedo imaginar que hubiera sido de mí sin ti. Estoy eternamente agradecido por la felicidad que me trajiste, por el tiempo que me diste y el amor que esparciste. Fuiste un ancla en esta familia", expresó en sus redes sociales.

Juanpa Zurita también compartió una fotografía de su nueva caracterización como el hermano de "El Sol" en la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie".