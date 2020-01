El Brujo Mayor insiste que José José perdió la voz por brujería de Anel

La pelea entre el Brujo Mayor y Anel Noreña, quien fue la segunda esposa de José José y madre de dos de sus hijos, José Joel y Marysol Sosa, parece estar lejos de su fin, luego de que el adivino volviera arremeter en contra suya afirmando que tenía embrujado a “El príncipe de la canción”.

El tarotista inició una guerra de declaraciones contra la exreina de belleza, incluso hace unos días se enfrentaron cara a cara durante el programa Hoy.

Sin embargo, el polémico brujo volvió a echar leña al fuego y sin temor a represalias insistió que la responsable de que el intérprete de Gavilán y paloma perdiera gradualmente su voz, es Anel, y no a causa de los excesos que vivió durante su juventud, según declaró en una reciente entrevista para el canal de Youtube Chisme No Like.

“Ella dice que perdió José José su voz por lo que él fumaba, por lo que él tomaba. No se pierde por eso, médicamente no se sabe por qué perdió la voz. Y yo te puedo asegurar completamente que lo hizo por la brujería que ella le da”, afirmó.

Asimismo, declaró que Anel consumía estupefacientes incluso durante sus embarazos.

“Tomaba puro alcohol y sus pastillas. Ella misma se lo daba (a José José). ¿Por qué se lo daba ella?, simple y sencillamente porque ella también lo hacía. Siempre ha sido una drogadicta y lo sigue siendo y sigue tomando... Y ella durante el embarazo sigue tomando sus drogas, sigue tomando alcohol. Salieron sus hijos naturales, quién sabe cómo le hizo, pero salieron aparentemente normales”, sentenció.

Anel Noreña no ha respondido todavía a los insultos y a la delicada acusación de el Brujo Mayor, pese a que además la acusó de gastar sin medida la fortuna de José José y de ser una persona “mala, extraña, fea y horrible”.