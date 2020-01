El VAR no me gusta nada, no es la realidad del partido: Dória

Siguiendo con su preparación rumbo al debut en casa dentro del torneo Clausura 2020, los Guerreros del Santos Laguna realizaron esta mañana un exhaustivo entrenamiento matutino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo.

Al término del entrenamiento, el defensa brasileño Matheus Dória compareció ante los representantes de los medios de comunicación laguneros y no ocultó su molestia respecto a la manera en que se maneja el vídeo arbitraje (VAR) en la Liga MX, considerando que deben existir criterios más firmes y claros: “es bien complicado hablar del VAR, sabes, la verdad es que casi todas las veces va en contra de nosotros. Ya dejé de hablar. Yo siempre digo lo mismo de la cámara lenta y todo eso, para mí no me gusta nada, porque no es la realidad del partido. La cara, la reacción del jugador, los árbitros a veces se equivocan. Lo tienen que ver en la misma velocidad que fue la jugada y con el VAR veo muchas tarjetas rojas directas, antes no tenía eso, antes el árbitro llevaba el partido hablando, con tarjetas amarillas y tal. Ahora cualquier falta, lo que sea, roja directa. Yo creo que aumentó no sé, el 200 por ciento de tarjetas rojas directas y eso se ve feo a veces para el futbol también, porque nosotros nos equivocamos, el entrenador se equivoca, la directiva, mucha gente se equivoca en el fútbol. Ellos mismos con el VAR se equivocan, entonces tienen que revisar conceptos también”, afirmó.

El zaguero santista reconoció que el futbol es un deporte propenso al error, por la velocidad en que se juega, pero el vídeo debe ser una herramienta para interpretar las infracciones de manera correcta: “nosotros nos equivocamos siempre, entramos a la cancha y en cualquier momento puede pasar y los árbitros igual, siempre fue así, no cambió mucho con el VAR, hay maneras de interpretar, tú puedes mirar un vídeo y creer una cosa y otra persona mirar el vídeo y creer otra cosa, esa manera de interpretar, ahí viene la equivocación, a veces no quieren revisar, esperan la respuesta de arriba del VAR, es muy complicado decir cosas malas del VAR por las multas que recibimos, pero yo creo que si pueden, entrar en una manera de estar más en comunicación los de arriba con los de abajo, esa comunicación que sea mejor y que los árbitros estén ahí para utilizar el VAR, porque a veces no lo quieren utilizar, dicen es penal y ya, tiene la cámara, que revise, para que saque la duda, sería bueno”, dijo.