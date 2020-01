Sofía Castro revela que la pasó 'muy mal' durante sexenio de Peña

Sofía Castro, hija de quien fuera pareja del expresidente de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, compartió lo complicado que fue para ella ser parte de la familia presidencial.

La actriz de 24 años de edad, quien participa en show Mira quién baila, habló por primera vez de los momentos que la hicieron pensar en tirar la toalla, pues dijo haber visto afectada su vida personal tras ser víctima de señalamientos.

“Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria ¿qué puede hacer una niña a las 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial, ojo, no estoy diciendo ‘¡Ay, por qué!’, para nada”, confesó durante dicho programa que es transmitido por Univisión.

Fue durante el sexenio de Peña cuando Sofía, la mayor de las tres hijas de Rivera seguida por Regina y Fernanda Castro, apenas comenzaba su carrera como actriz, sin embargo, hubo situaciones que la hicieron pensar en abandonar su sueño.

“Fue para mí muy fuerte porque me criticaban muy feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía: ‘ya no quiero, mejor soy abogada y ya, pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni nadie”, expresó.

Sofía Castro dejó claro que tiene una gran admiración por su familia, y sabe del peso que tienen sus apellidos, Castro Rivera.

“Tengo una mamá actriz que es muy famosa, un papá productor que es muy buena en lo que hace. Un primo cantante (Cristian Castro), una tía (Verónica Castro) también actriz. Entonces, el Castro de una u otra manera me ha pesado y ojo, siempre voy a estar muy orgullosa del Castro Rivera”, aseguró.