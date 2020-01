Espero que todo haya sido un error: Víctor Guzmán

Víctor Guzmán pedirá que se abra la prueba B del control antidoping que se le realizó y en el cual salió positivo, ya que afirmó que esta situación le resulta “increíble” y que para él todo es un “error”.

“Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado en cada ocasión en la que he tenido oportunidad mi total apoyo a la lucha antidopaje, es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente”, indicó en una de sus redes sociales.

Aseguró que solicitarán “el análisis de la prueba B con la esperanza que se demuestre tras su apertura que ha sido todo un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión”.

“En todo caso, quiero dejar en claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir ejerciendo aquello que me gusta y que me hace más feliz: jugar al futbol”, sentenció.

En su llegada al “Rebaño Sagrado”, el originario de Tonalá, Jalisco, reveló que la directiva rojiblanca hizo todo lo posible para que residiera cerca de las instalaciones del club, sin embargo, el atacante prefirió regresar a su tierra natal, un lugar donde vivir entre la violencia y las drogas es algo común.

“Al llegar acá yo dije algo que no saben, que a mí me ofrecieron hotel, me ofrecieron todo para que buscara casas aquí cerca y les dije que no, que quería estar con mis papás en Tonalá, no me importa que haga una hora de camino”, comentó el futbolista el pasado 8 de enero.

“Si no hubiera tenido la oportunidad de jugar futbol, de trascender, pienso que hubiera caído en drogas, en cosas de mafia”, explicó y enfatizó que quiso vivir en su ciudad natal para mostrar que la gente de dicha zona popular puede alcanzar el éxito, además de tener la intención de apoyar al desarrollo deportivo.