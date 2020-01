Inicia protocolo de contención emocional en colegio de Torreón

Las puertas del Colegio Cervantes se abrieron nuevamente. Esta vez para dar paso a los padres de familia como parte del protocolo de contención emocional postraumático, a tres días de la tragedia que enlutara al plantel, el cual colocó moños negros al exterior de sus instalaciones, tanto en preescolar, como en primaria y secundaria.

Acudieron algunos padres de familia, sobre todo aquellos cuyos hijos cursan el quinto y sexto año de primaria, grado que cursaba el menor que protagonizó el ataque que le arrebató la vida a la maestra María Assaff y a él mismo, provocando un saldo de cinco menores heridos y un profesor de Educación Física.

Para dar cobertura a la totalidad de los papás, su participación se dividió en bloques. Los primeros fueron los padres con hijos de primero y segundo, quienes acudieron de 9 a 11 de la mañana; los segundos fueron los de tercero y cuarto grado, que acudieron de 11 de la mañana a 1 de la tarde; y finalmente, los papás con hijos de quinto y sexto grado. Fue en este grupo donde la tensión fue más visible.

"Seguridad. Si vienes y dejas a tus hijos a la escuela lo menos que esperas es que te den este tipo de noticias", dijo una madre de familia visiblemente afectada por lo ocurrido.

Otras más se mostraron nerviosas ante el regreso de los menores a clase. "Nerviosa por el regreso y un tanto de tristeza", comentó otra madre de familia.

El protocolo estuvo a cargo de Gerardo Cantú Garza, coordinador del equipo de intervención en crisis en Nuevo León, como lo informó previamente el secretario de Salud en el estado, Roberto Bernal.

"La plática está basada en cómo tranquilizarnos a nosotros y de cómo hablar de la situación con nuestros hijos", dijo "Fernanda", una de las madres de familia al final del encuentro.

En la plática no se tocó el hecho, únicamente las medidas que deberán tomar en caso de que los menores presenten daño psicológico. "Nos dijeron cómo tomar ciertas medidas con los niños, como el que tienen que está monitoreados, a parte para manejar la situación porque muchos no quieren venir, no quieren pasar ni siquiera por el colegio", comentó. Como es el caso de su hija, quien a pesar de no haber presenciado la sangrienta escena, no está dispuesta a pasar siquiera por ahí.

De acuerdo con la madre de familia, directivos del plantel les informaron que será este jueves cuando todo regrese a la normalidad en el plantel Bosque, casi una semana después de lo sucedido al interior.

Será decisión de los padres de familia si los menores acuden o no a la escuela nuevamente.

También, se les informó que este miércoles los expertos brindarán una plática a los alumnos de sexto grado, los cuales compartieron aula con el menor que protagonizó el tiroteo. "Nos informaron que podrán acudir niños de otros salones y que sí habrá atención psicológica, y dice (el experto) que dependiendo de la situación de los niños... Además están capacitando a los maestros para poder tener el control".