¿Vas a comprar un automóvil? Sigue estas recomendaciones

Gilberto Guillén, de Zimat Consultores, una plataforma en la red para la compra y venta de autos, indicó que comprar un auto es una decisión económica que definirá una buena parte de nuestras finanzas durante años, así que vale la pena hacer bien la tarea y analizar detenidamente las opciones disponibles que tenemos a la mano. Una de las más populares, dijo, es buscar un auto usado o seminuevo en venta en los famosos lotes.

"Los lotes brindan la oportunidad de hacerse de un auto seminuevo o usado, lo cual trae sus ventajas y desventajas. Comprar un auto en un lote presenta ciertas ventajas, como el ahorro que representa al no tratarse de un auto nuevo o la relativa seguridad que ofrecen frente a comprar un auto usado a un particular. Sin embargo, también presentan algunos riesgos y desventajas de los cuales deberás estar pendiente", mencionó. Por ello, dijo que se deben tomar en cuenta diversas consideraciones al momento de adquirir un auto a través de este mecanismo.

Dentro de dichas recomendaciones están: asistir con loteros certificados, en donde lo primero es asegurarse de tratar con un lote certificado por alguna asociación que lo valide como un negocio serio y fiable. Esto ahorrará muchos problemas y molestias durante el proceso de compra de un nuevo auto, pero sobre todo no arriesgar la inversión.

Otro punto es considerar el precio real, incluyendo variaciones por elementos como kilometraje, detalles de uso, estado mecánico, entre otros recursos. Tener esta información permitirá no caer en trucos de venta de vendedores poco éticos y evitará que se pague de más por el auto. También se debe revisar el estado mecánico, el cual es uno de los aspectos que más se debe cuidar al momento de comprar un auto usado, sea cual sea la vía.

"Es recomendable escribir un cuestionario con preguntas relevantes y asegurarse que el vendedor responda claramente cada una de ellas. Además, si tienes el beneficio de tener algún familiar o amigo que se dedique a la mecánica, será útil llevarlo para que te dé su opinión antes de efectuar la compra", comentó Guillén. Asimismo aconsejó que nunca se debe revelar el presupuesto exacto al vendedor, pues podría darle una entrada y permitir que él ajuste el precio a su presupuesto, y así se podría terminar pagando de más.

"También se debe tener siempre presente la meta final: el coche que tú quieres con las características que buscas. No permitas que el vendedor te distraiga con historias o anécdotas que te seduzcan a comprar otro auto o uno distinto al que buscas. Si te es posible, también consulta el historial del auto, revisa que las placas no tengan adeudos o multas y asegúrate que no haya pasado por algún siniestro", externó. De igual forma dijo que se debe tomar el tiempo necesario para revisar el auto, ya que la presión no es benéfica para hacer este trámite. "Es recomendable practicar varios escenarios mentalmente en casa, de esta manera se podrá negociar más cómodamente y habrá menos escenarios que tomen por sorpresa".