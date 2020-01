Van camino al Oscar

Hagan sus apuestas señores, ayer se dieron a conocer a los nominados para llevarse el Oscar el próximo 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Joker irrumpió con una tremenda sonrisa, y once candidaturas bajo el brazo, en unos Oscar que citaron a Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once Upon a Time... in Hollywood) y Sam Mendes (1917) para un duelo cinematográfico de altos vuelos.

La Academia de Hollywood desveló las nominaciones en las que Joker parte como favorita con once menciones, seguida de The Irishman, Once Upon a Time... in Hollywood y 1917, todas ellas con diez candidaturas cada una.

Los mexicanos Rodrigo Prieto y Mayes Rubeo fueron nominados a la Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en las películas El irlandés, de Martin Scorsese, y Jojo Rabbit, de Taika Waititi, respectivamente.

Sobre las nominaciones de la Academia, Héctor Becerra, experto en cine, comentó: "los nominados para la entrega del Oscar 2020 reflejan lo más conservador y lo innovador de la industria cinematográfica estadounidense. La falta de mujeres nominadas en categorías de producción o dirección refleja el machismo que aún prevalece en Hollywood. Lo mismo puede decirse de los pocos nominados afroamericanos o de otros grupos étnicos.

Me sorprendió gratamente que la cinta surcoreana Parasite alcanzara seis nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Película Internacional. ¡Encomiable! Es una gran cinta.

La fuerza de Netflix como compañía productora es innegable. La plataforma rompió barreras con Roma (2018) del mexicano Alfonso Cuarón. Ahora The Irishman y Marriage Story buscan obtener estatuillas en categorías importantes.

Dos mexicanos están nominados por su participación en The Irishman: el coproductor Gastón Pavlovich y el director de cinematografía Rodrigo Prieto.

En su momento comenté que Joker, a pesar de sus limitaciones y paradojas, es una cinta que abre el debate en varios temas: salud mental, desigualdad social y más. La portentosa actuación de Joaquin Phoenix es la columna vertebral de un filme irregular, pero memorable, que no alcanza las alturas de The Dark Knight (2008), que consiguió ocho nominaciones al Oscar.

A esperar la entrega del Oscar 2020 y ver si Hollywood apuesta por rejuvenecer o se queda en el conservadurismo usual".

Después de años espectaculares con nominaciones para Roma, The Shape of Water (La forma del agua) y The Revenant (El renacido), de los mexicanos Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, respectivamente, los cineastas latinos volverán a dar de qué hablar para la 92da edición de los Premios de la Academia.

Antonio Banderas fue nominado a mejor actor por su papel en la cinta española Dolor y gloria de Pedro Almodóvar, la cual compite en la categoría de mejor largometraje internacional (antes conocida como mejor cinta en lengua extranjera).

El mexicano Rodrigo Prieto fue nominado a mejor cinematografía por su trabajo en The Irishman (El irlandés) de Martin Scorsese; su compatriota Mayes C. Rubeo compite en la categoría de mejor diseño de vestuario por Jojo Rabbit, y la cinta brasileña The Edge of Democracy (Al filo de la democracia) de Petra Costa fue nominada en la categoría de largometraje documental.

Además, The Two Popes (Los dos papas) del brasileño Fernando Meirelles le mereció nominaciones a sus actores principales.

El mundo de la cultura mexicana celebró ayer la nominación del cineasta mexicano Rodrigo Prieto al Oscar a la mejor fotografía por su trabajo en The Irishman, en la que supone su tercera candidatura a este premio.

"La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura brindan un reconocimiento al fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto por haber sido nominado en la edición número 92 de los premios oscar", indicó la Secretaría en un boletín.

La Academia Mexicana de Cine dijo en redes sociales: "El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto ha sido nominado en los premios Óscar. ¡Enhorabuena!".

"¡El chingonazo de Rodrigo Prieto! ¡Felicidades, querido y admirado!", escribió a su vez el actor Gael García Bernal en su cuenta oficial de Twitter.

Rodrigo Prieto fue nominado al Óscar por "Brokeback Mountain" (2005) y por "Silence" (2016), esta última bajo las órdenes de Scorsese.

A esta nominación se le suma la de la mexicana Mayes C. Rubeo por el mejor diseño de vestuario por su trabajo en Jojo Rabbit, una candidatura que también fue celebrada, aunque en menor medida, en redes.

"La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EUA nomina a dos mexicanos en los Oscars 2020. ¡Felicidades, talento mexicano!", dijo el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) en Twitter.

Lista de nominados a los Premios de la Academia:

- Ford v. Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

- Bong Joon Ho, Parasite

- Sam Mendes, 1917

- Todd Phillips, Joker

- Martin Scorsese, The Irishman

- Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood"

- Antonio Banderas, Dolor y gloria

- Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time... in Hollywood

- Adam Driver, Marriage Story

- Joaquin Phoenix, Joker

- Jonathan Pryce, The Two Popes

- Cynthia Erivo, Harriet

- Scarlett Johansson, Marriage Story

- Saoirse Ronan, Little Women

- Charlize Theron, Bombshell

- Renée Zellweger, Judy

- Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

- Anthony Hopkins, The Two Popes

- Brad Pitt, Once Upon a Time ... in Hollywood

- Joe Pesci, The Irishman

- Al Pacino, The Irishman

- Kathy Bates, Richard Jewell

- Laura Dern, Marriage Story

- Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

- Florence Pugh, Little Women

- Margot Robbie, Bombshell

- The Irishman, Rodrigo Prieto

- Joker, Lawrence Sher;

- The Lighthouse, Jarin Blaschke

- 1917, Roger Deakins

- Once upon a Time... in Hollywood, Robert Richardson.

- The Irishman, Steven Zaillian

- Jojo Rabbit, Taika Waititi

- Joker, Todd Phillips y Scott Silver;

- Little Women, Greta Gerwig

- The Two Popes, Anthony McCarten.

- Knives Out, Rian Johnson

- Marriage Story, Noah Baumbach

- 1917, Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns

- Once Upon a Time... in Hollywood, Quentin Tarantino

- Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han.

- Hildur Guðnadóttir, Joker

- Alexandre Desplat, Little Women

- Randy Newman, Marriage Story

- Thomas Newman, 1917

- John Williams, Star Wars: The Rise of Skywalker

- The Irishman

- Jojo Rabit

- Joker

- Little Women

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Avengers: Endgame

- The Irishman

- The Lion King

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbors' Window

- Saria

- A Sister

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister

- In the Absence

- Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

- Life Overtakes Me

- St. Louis Superman

- Walk Run Cha-Cha

- American Factory

- The Cave

- The Edge of Democracy

- For Sama

- Honeyland

- (I'm Gonna) Love Me Again, de Rocketman

- I'm Standing With You, de Breakthrough

- Into The Unknown, de Frozen II;

- Stand Up, de Harriet

- I Can't Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4

- Corpus Christi (Polonia)

- Honeyland (Macedonia del Norte)

- Les Miserables (Francia)

- Dolor y gloria (España)

- Parasite (Corea del Sur).

- Ford Vs. Ferrari

- Jojo Rabbit

- The Irishman

- Joker

- Parasite

- How to Train a Dragon: The Hidden World

- Toy Story 4

- I Lost My Body

- Klaus

- Missing Link

- The Irishman

- Jojo Rabit

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

- Bombshell

- Joker

- Judy

- Maleficent: Mistress of Evil

1917

-*Mezcla de sonido:

- Ad Astra

- Ford v Ferrari

- Joker

- 1917

- Once upon a Time...in Hollywood

- Ford v Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Star Wars: The Rise of SkyWalker