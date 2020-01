Investigan a Víctor Guzmán por presunto doping

El Comité Nacional Antidopaje inició una investigación al futbolista Víctor Guzmán, dio a conocer ayer la Liga MX.

"La Liga MX informa que se recibió la confirmación por parte del Comité Nacional Antidopaje, el cual ha iniciado un procedimiento de investigación al jugador Víctor Alfonso Guzmán Guzmán, futbolista profesional", indicó a través de un comunicado.

La Liga MX confió que "todo se aclare por el bien del jugador y reiteramos nuestro compromiso de luchar contra el dopaje, al mismo tiempo que mantenemos nuestros valores de un juego limpio dentro y fuera de la cancha".

Guzmán no fue considerado por el técnico de Chivas, Luis Fernando Tena, para el partido de la fecha uno del Clausura 2020 el pasado sábado, frente a FC Juárez.

Tras esta situación, se manejó que "El Pocho" dio positivo en un control antidopaje y que por ello no había sido tomado en cuenta.

10 MILLONES de dólares recuperan las Chivas tras la cancelación de la operación.

Guzmán llegó ayer a la Ciudad de México sin ofrecer declaraciones, ni explicar las razones por las que se ausentó de dicho encuentro.

El jugador llegó acompañado de Arturo Gálvez, representante jurídico de Chivas, y se especulaba que asistiría a Toluca para hablar con gente de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Por otro lado, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla confirmó en una entrevista que Guzmán queda inhabilitado hasta que termine el proceso de investigación.

"El Comité Nacional de Antidopaje ya le avisó al jugador y la Liga el resultado adverso en un examen del torneo anterior; el jugador queda inhabilitado en lo que termina el proceso", mencionó Bonilla.

El Pachuca aseguró que apoyará al volante ofensivo Víctor Guzmán, quien dio positivo en un control antidopaje en el Apertura 2019.

Guzmán jugaba con Tuzos cuando se presentó esta situación, en la fecha cuatro del certamen pasado.

"Queremos señalar que en nuestra institución brindaremos apoyo total a Víctor Guzmán, como atleta y principalmente como persona", indicó el cuadro hidalguense a través de un comunicado.

Los Tuzos explicaron que se les informó que "en la jornada cuatro del Apertura 2019, en enfrentamiento realizado entre los equipos de Querétaro y Pachuca, se obtuvo un resultado analítico adverso del jugador Víctor Guzmán".

El Guadalajara informó que el volante Víctor Guzmán quedó fuera de su plantel, luego de haber dado positivo en un control antidopaje.

"El Club Deportivo Guadalajara informa que, derivado de los sucesos que atañen a Víctor Guzmán, quien fuera un refuerzo fundamental de cara al Clausura 2020 y pieza clave para el proyecto deportivo en curso, el jugador dejó de formar parte de nuestro plantel", indicó a través de un comunicado.

Explicó que "en razón de lo expuesto, la operación por su compra requiere ser anulada y volverá al Pachuca, su club anterior".

"La directiva y los jugadores deseamos que esta situación se resuelva a la brevedad y así lograr la reincorporación de Guzmán a las canchas", estableció.

Espero que todo haya sido un error: ‘Pocho’

Víctor Guzmán pedirá que se abra la prueba B del control antidoping que se le realizó y en el cual salió positivo, ya que afirmó que esta situación le resulta “increíble” y que para él todo es un “error”.

“Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado en cada ocasión en la que he tenido oportunidad mi total apoyo a la lucha antidopaje, es por ello que esta situación en la que me veo envuelto me resulta absolutamente increíble y me apena enormemente”, indicó en una de sus redes sociales.

Aseguró que solicitarán “el análisis de la prueba B con la esperanza que se demuestre tras su apertura que ha sido todo un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión”.

“En todo caso, quiero dejar en claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir ejerciendo aquello que me gusta y que me hace más feliz: jugar al futbol”, sentenció.

En su llegada al “Rebaño Sagrado”, el originario de Tonalá, Jalisco, reveló que la directiva rojiblanca hizo todo lo posible para que residiera cerca de las instalaciones del club, sin embargo, el atacante prefirió regresar a su tierra natal, un lugar donde vivir entre la violencia y las drogas es algo común.

“Al llegar acá yo dije algo que no saben, que a mí me ofrecieron hotel, me ofrecieron todo para que buscara casas aquí cerca y les dije que no, que quería estar con mis papás en Tonalá, no me importa que haga una hora de camino”, comentó el futbolista el pasado 8 de enero.

“Si no hubiera tenido la oportunidad de jugar futbol, de trascender, pienso que hubiera caído en drogas, en cosas de mafia”, explicó y enfatizó que quiso vivir en su ciudad natal para mostrar que la gente de dicha zona popular puede alcanzar el éxito, además de tener la intención de apoyar al desarrollo deportivo.