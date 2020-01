Jennifer lanza reto para el Super Bowl

La cantante Jennifer López, quien cantará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y compartirá escenario con Shakira, dio una probadita del show que está preparando para el evento deportivo.

A través de sus redes sociales, JLo compartió la coreografía que prepara e invitó a sus seguidores a unirse al reto de baile con el hashtag #JLOSuperBowlChallenge, con la promesa de que subirá los mejores pasos de sus fans.

La neoyorquina escribió a sus seguidores: "Faltan tres semanas para el Super Bowl, así que les estoy dando un adelanto de mi actuación de medio tiempo.

Ve a mi TikTok para verlo. ¡Esta semana únete al reto y baila On The Floor! Compartiré algunos de mis favoritos". La presentación de JLo y Shakira será el próximo 2 de febrero en Miami.

Todavía no se sabe a detalle cómo se dividirán el escenario las artistas, pero ya han levantado gran expectativa. En el show de medio tiempo del Super Bowl se han presentado exponentes musicales como Michael Jackson, U2, Paul McCartney, The Rolling Stones, Prince, Madonna y The Who, entre otros.

A sus 50 años, Jennifer López ha disfrutado de grandes momentos últimamente, y su aclamada actuación en Hustlers (Estafadoras de Wall Street) era considerada su mejor oportunidad de Oscar hasta la fecha.

Pero, lamentablemente, eso no se dará este año. Pese a que fue nominada a un Globo de Oro y otros premios y recibió los más grandes elogios de su carrera por su interpretación de una bailarina nudista en Nueva York, López no quedó el lunes entre las candidatas.