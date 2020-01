La 'Tigre' Jiménez quiere hacer defensa en Cancún

la boxeadora mexicana Alejandra Jiménez todavía le cuesta trabajo creer que ganó dos títulos mundiales el sábado, pero ya piensa en hacer una defensa en Cancún, Quintana Roo.

"Aún no me cae el 20, sinceramente, pero me siento muy bien, me encantó la pelea; dimos, sin lugar a dudas, la mejor pelea de la noche", dijo la "Tigre" Jiménez, actual campeona de peso supermedio del CMB y de la OMB.

La noche del sábado, la mexicana destronó a la estadounidense Franchon Crews al vencerla por decisión dividida en el Alamodome de San Antonio, Texas, luego de 10 rounds de una pelea reñida, donde recibió golpes fuertes, pero nunca dejó de atacar.

"Me hubiera gustado noquearla, tuve la oportunidad. En ningún momento dudé, sabía que tenía que ser así, no podía dejar pasar la oportunidad, desde que me la dieron dije: esos títulos son míos, y así salí; no iba a retroceder en ningún momento y si recibía más golpes iba a seguir presionando."

La "Tigre" Jiménez, histórica primera campeona mexicana de peso completo, regresó a casa con dos títulos nuevos en su poder y con las puertas abiertas en el mercado estadounidense gracias a su buena actuación.

"Tenía que demostrar verdaderos resultados en una pelea en Estados Unidos y que se abrieran las puertas, era lo que buscaba no solo para mí, ser un parteaguas para las mujeres mexicanas y mis compañeros de Cancún Boxing".

Aunque ya se habla de la posibilidad de una revancha o de que pudiera enfrentar a la estadounidense Claressa Shields, que ya fue campeona en supermedio y ahora es monarca en peso medio, dijo que será cuestión de sus promotores, pero ella quiere pelear en Cancún.

"Yo quisiera defender los cinturones en mi tierra, en Cancún, eso se lo dejo a mis promotores, hay que platicar con Golden Boy Promotions y con Pepe Gómez, con los que estoy agradecida", finalizó.