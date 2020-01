Antonio Brown arremete contra su exesposa y lo transmite en redes sociales

El exreceptor subió el video en sus historias. Según reportes de la prensa estadounidense, el exjugador de los Steelers llamó a la policía luego de que tuviera una discusión con su expareja y madre de tres de sus cinco hijos, Chelsie Kyriss. Posteriormente se puede apreciar como insulta a la mujer y a los policías en un video.

La semana pasada publicó un video en el que ironizaba el entrenamiento que tuvo con los Saints. Antes de ese incidente, fue acusado de acoso sexual y anteriormente de violación.

Ninguno de estos casos ha tenido una resolución por parte de las autoridades. La NFL tampoco no ha dado una sanción para estos casos.

Brown fue cortado por los Raiders y posteriormente con los Patriots, ambas ocasiones por las acusaciones de conducta sexual inapropiada y violación.

In case you’re wondering how Antonio Brown is doing pic.twitter.com/gSg2iaCwyW