Sujeto apuñala a ocho personas al azar en Colorado Springs

El ataque ocurrido al amanecer de hoy en esta ciudad del estado de Colorado, "parece ser aleatorio y no existe relación conocida entre el sospechoso y las víctimas”, aseguró el cuerpo de seguridad.

El sospechoso, quien fue retenido por algunas de las víctimas, fue capturado en las inmediaciones de las calles Tejon y Boulder, y luego puesto bajo custodia, agregaron las autoridades de la ciudad ubicada en el centro de Estados Unidos.

La unidad de homicidios y agresiones de la policía local inició la investigación de los hechos, mientras que las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica en las heridas, provocadas por un objeto punzocortante.

A man is in custody after going on a stabbing rampage around downtown Colorado Springs. Police said the attacker stabbed eight people in multiple locations across the city in the span of half an hour https://t.co/RKfZFAXsuY pic.twitter.com/rPC7F87Q9v